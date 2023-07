Hungría deja claro que ratificará el ingreso de Suecia en la OTAN

Cargando el reproductor....

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, aseguró este martes que la ratificación del ingreso de Suecia en la OTAN por parte de su país es sólo "una cuestión técnica", con lo que ha dejado claro que se formalizará.



"Nuestra postura sobre Suecia es clara: el Gobierno apoya su adhesión a la OTAN, por lo que ya hemos presentado hace muchos meses la propuesta al Parlamento. Completar el proceso de ratificación es solo una cuestión técnica", afirmó el ministro en la red social Facebook.



Estas declaraciones del jefe de la diplomacia magiar desde Vilna, donde participa en la cumbre que la Alianza Atlántica celebra hoy y mañana, se producen un día después de que Turquía levantara su veto a la entrada de Suecia en el pacto militar.



Turquía y Hungría son los únicos socios de la OTAN cuyos Parlamentos aún no han ratificado la integración del candidato nórdico, mientras que sí lo han hecho para el caso de Finlandia, que ya es miembro de pleno derecho.



En reacción a la agresión rusa contra Ucrania, Suecia y Finlandia decidieron dejar atrás su neutralidad y pidieron entrar en la Alianza Atlántica.



Su secretario general, Jens Stoltenberg, anunció anoche en rueda de prensa en Vilna que Ankara había aceptado levantar el bloqueo de Suecia que mantenía desde hace más de un año, principalmente por la negativa de Estocolmo a extraditar ciudadanos turcos que la Justicia turca acusa de terrorismo.



El Gobierno húngaro, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán, también lleva cerca de un año retrasando la ratificación de la entrada sueca con diversos argumentos.



Según Orbán, el grupo parlamentario de su partido, el gubernamental Fidesz, ha frenado el proceso a pesar de que el Gobierno apoya la entrada de Suecia a la OTAN.



En el caso de Finlandia Hungría dio su apoyo después de que Turquía anunciara que apoyará su adhesión a la alianza y tanto Orbán como el Gobierno reiteraron que el país centroeuropeo no será el último en ratificar la adhesión de los dos países nórdicos.



El Parlamento de Budapest ha concluido su sesión de verano y en su agenda oficial no se prevén reuniones antes de septiembre, aunque podría convocar una sesión extraordinaria.