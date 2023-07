Las lluvias récord del sudoeste de Japón dejan un muerto y una decena de desaparecidos

Cargando el reproductor....

Las lluvias récord que están azotando el sudoeste de Japón desde este fin de semana han obligado a las autoridades a emitir la máxima alerta meteorológica y han dejado al menos una decena de desaparecidos y un muerto, según el último balance ofrecido por las autoridades.



En la ciudad de Kurume, en la prefectura de Fukuoka, siete hogares quedaron atrapados por un deslizamiento de tierra que se produjo al desbordarse un río cercano y que según las autoridades locales, habría afectado a unas 20 personas, de las cuales seis todavía permanecen desaparecidas, mientras que el resto han sido ya rescatadas.



En la ciudad de Karatsu, en la prefectura de Saga, un corrimiento de tierra ha dejado tres desaparecidos después de que sus casas quedaran sepultadas por la arena y escombros, mientras que la defunción de otra mujer de unos 70 años fue confirmada en esta ciudad tras quedar atrapada junto a su marido y al no poder ser rescatados en varias horas.



En la ciudad de Hofu, en la prefectura de Yamaguchi, cerca de un centenar de personas quedaron aisladas hoy al bloquear la tierra una carretera local, sin dejar ningún herido, según detalló la cadena estatal NHK.



La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió la alerta hoy para la prefectura de Fukuoka a las 6:40 de la mañana japonesa (21:40 GMT) cuyo nivel corresponde al cinco, el más alto en la escala del país por el riesgo de que se produzcan otro tipo de catástrofes y daños serios a la población.



Una hora más tarde, las autoridades niponas emitieron una nueva alerta para la prefectura de Oita, que también viene sufriendo niveles de precipitaciones que no se habían visto en varias décadas y alertaron a la población para que extremara precauciones.



Mediante esta notificación, la JMA pide a los ciudadanos que extremen la vigilancia con respecto a deslizamientos de tierra y posibles inundaciones y en caso de que no puedan desplazarse a un lugar para su evacuación, recomienda que acudan a un edificio seguro o a una colina que se encuentre por encima del segundo piso.



Las autoridades ya recomendaron este fin de semana la evacuación de 370.000 personas, así como la suspensión de servicios de trenes regionales y de alta velocidad, después de que se registraran precipitaciones de más de 100 milímetros en un transcurso de seis horas.



Este frente lluvioso que viene afectando a la mitad sur del archipiélago nipón dejó también estragos especialmente significativos en la prefectura de Shimane, donde se registraron 20 desbordes de ríos y 15 incidentes de corrimientos de tierra.



Las "alertas especiales" de lluvia se emiten en el país asiático cuando el riesgo de que se produzcan desastres como corrimientos de tierra o inundaciones es "extremadamente alto", en un tipo de emergencia que se produce solo una vez en décadas.