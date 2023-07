Sudán extiende el cierre de su espacio aéreo hasta final de julio sin vista a una tregua

Cargando el reproductor....

La Autoridad de Aviación Civil sudanesa anunció hoy la extensión del cierre del espacio aéreo del país, excepto para los vuelos humanitarios y de evacuación, hasta el 31 de julio, mientras que esta semana se espera una cumbre en Egipto para abordar las repercusiones de un conflicto que no da tregua.



"La Autoridad de Aviación Civil anunció la extensión del período de cierre del espacio aéreo sudanés a todo el tráfico aéreo hasta el 31 de julio de 2023", informó en su cuenta oficial de Twitter el Aeropuerto Internacional de Jartum, primer escenario del conflicto entre el Ejército regular y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado 15 de abril.



La fuente aclaró que esto excluye a los vuelos de ayuda humanitaria y a los de evacuación "con previa autorización de las autoridades competentes".



El cierre del aeropuerto internacional provocó una parálisis del país hasta que se habilitó semanas después la ciudad de Port Sudan, en el este del país africano y sede provisional del Gobierno interino y agencias humanitarias, para la evacuación y la llegada de ayuda.



El pasado 28 de junio, las partes beligerantes iniciaron una tregua de dos días por la Fiesta del Sacrificio o Aíd al Adha, una de las festividades más importantes del calendario musulmán, aunque se rompió a las pocas horas de entrar en vigor.



Hasta el momento, ambos bandos del conflicto no han mostrado su intención de acordar otro alto el fuego.



La ONU ha advertido en innumerables ocasiones de la "catástrofe" humanitaria que Sudán vive por el conflicto, que ya ha provocado más de 1.173 civiles muertos y 11.704 heridos.