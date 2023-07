Miami registra récord de temperatura para esta fecha, con 97 grados Fahrenheit

Cargando el reproductor....

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró este viernes la temperatura récord de 97 grados Fahrenheit (36 grados Celsius), con una sensación térmica que alcanzó los 110 grados Fahrenheit (43 grados Celsius) a lo largo de costa este de Florida, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, siglas en inglés).



"¡Otro récord batido en el MIA, ya que la temperatura alcanzó los 97 grados Fahrenheit hoy!", indicó en las redes sociales el NWS.



Se trata no solo, añadió, de un récord para esta fecha, sino que "es la temperatura más alta observada en el aeropuerto de Miami desde julio de 2020", cuando se registraron 95 grados Fahrenheit.



"Desafortunadamente, no hay alivio para el calor a la vista", advirtieron los meteorólogos del NWS Miami.



Los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe mantienen vigente un aviso de calor hasta las 19.00 hora local, los dos primeros, y hasta las 16.00 hora local el tercero.



Los bomberos del condado de Miami-Dade alertaron en un tuit a la población sobre la ola de calor que azota el sureste de Florida y pidieron a los residentes y visitantes "que se mantengan hidratados y bebiendo muchos líquidos".



El cuerpo de bomberos pidió a la población que proteja de "los más vulnerables del calor, especialmente a los niños y ancianos y que nunca deje a niños o mascotas desatendidos en un automóvil".



Este miércoles murió de hipertermia una bebé de 18 meses que permaneció unas ocho horas olvidada por sus padres en el interior de un automóvil estacionado al aire libre en su vivienda en el centro de Florida.



"El automóvil estaba aparcado afuera, no en un garaje, ni debajo de un árbol, ni bajo ninguna sombra. La investigación nos muestra que la temperatura del automóvil podría haber estado entre 130 y 170 grados (Fahrenheit) en ese momento" (54-76 grados centígrados), dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd.



Dejar a un niño dentro de un vehículo es una situación de muy alto riesgo que solo en Estados Unidos ha dejado desde 1998 hasta el presente 950 muertos por un golpe de calor (hipertermia), según datos de la organización No Heat Stroke.



La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el brazo científico de Naciones Unidas, advirtió este jueves de que puede esperarse que las temperaturas sigan subiendo, tras el récord del pasado mes como el junio más caliente de la historia de la que se tiene registros y dos récords de temperatura media diaria esta semana.



La organización explicó que las temperaturas de la superficie de los mares también han batido récords en mayo y junio.



El calentamiento excepcional en junio y el inicio de julio han ocurrido cuando empieza a desarrollarse el fenómeno de El Niño, que se prevé que aumente el calor tanto en la tierra como en los océanos y lleve a temperaturas más extremas y olas de calor marino", dijo el director de Servicios del Clima de la OMM, Chris Hewitt.



También este jueves la Universidad Estatal de Colorado (CSU) publicó una actualización de sus previsiones para la temporada de huracanes en el Atlántico y destacó que puede esperarse una actividad ciclónica por encima del promedio, debido al "calor anómalo extremo" registrado en la superficie marina.



De tal manera que el cómputo podría aumentar a 18 tormentas tropicales con nombre y 9 huracanes, de los cuales 4 serían de categoría mayor.



"Actualmente hay anomalías en la temperatura de la superficie del mar (...), con récord de calor en el Atlántico tropical y subtropical", señaló en las redes sociales Philip Klotzbach, responsable del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la CSU.