China: las restricciones a materiales para fabricar chips no son una prohibición

China aseguró hoy que las restricciones a la exportación de galio y germanio, dos metales clave para la fabricación de semiconductores, "no son un veto a la exportación", y señaló que la medida "no se dirige a ningún país en concreto".



"Se trata de controlar las exportaciones, no es una prohibición. Antes de anunciar esta medida públicamente, China informó a la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos. Pero la medida no se dirige a ningún país específico", aseguró hoy la portavoz del Ministerio de Comercio Shu Jueting.



La portavoz agregó que "al no tratarse de un veto, se expedirán permisos, de acuerdo con las regulaciones pertinentes".



El martes, la cartera indicó que, a partir del 1 de agosto, no se podrá exportar metal de galio o germanio ni más de una docena de sus derivados sin solicitar un permiso específico a Comercio.



El comunicado apuntó que la decisión de aplicar estos controles a la exportación se debe al ánimo de "proteger la seguridad y los intereses nacionales", y que la exportación de los materiales afectados sin los permisos pertinentes será "constitutiva de delito".



China es el mayor productor mundial de ambos elementos, materiales que son clave para la fabricación de semiconductores y la decisión, advirtió en un editorial el rotativo oficial Global Times, es un "aviso" para Estados Unidos y sus aliados.



Expertos citados por el diario hongkonés South China Morning Post aseguran que se trata de una medida de presión de cara a las negociaciones con Washington y otros gobiernos occidentales para que retiren sus restricciones a la exportación a China de chips y equipamiento necesario para la fabricación de estos productos, en los que el país asiático todavía depende del exterior pese a sus esfuerzos por conseguir ser autosuficientes.



La medida fue anunciada la misma semana en la que la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, realiza una visita oficial a China desde hoy jueves.



El Departamento del Tesoro no detalló los temas sobre los que versarán las reuniones que Yellen mantendrá, pero dada la coyuntura es muy probable que las restricciones a los microchips impuestas por Washington sean uno de ellos.