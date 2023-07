Ninguno de los hijos de Berlusconi controlará en solitario Fininvest, según el testamento

Cargando el reproductor....

Ninguno de los cinco hijos del exmandatario y empresario Silvio Berlusconi, fallecido el pasado 12 de junio, podrá controlar en solitario Fininvest, la sociedad de cartera familiar, según una nota de la sociedad emitida hoy tras la lectura del testamento del magnate.



Aunque Marina y Pier Silvio Berlusconi alcanzan el 53 por ciento de las acciones, según el reparto expresado en las últimas voluntades que adelantó hoy la agencia italiana ANSA.



"Marina Berlusconi, presidenta del Consejo de Administración, y Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi y Luigi Berlusconi, consejeros, tras habérseles leído el testamento de su padre Silvio Berlusconi, informan de que del mismo se desprende que ninguna parte ostentará indirectamente el control exclusivo de Fininvest SpA, que antes ejercía el propio padre", se lee en el comunicado en el que no se cita a la quinta hija del magnate, Eleonora, que ya no tenía ningún papel en la sociedad.



"El notario que leyó el testamento cumplirá los requisitos legales en las próximas horas", concluyó la nota después de que el testamento de Berlusconi, fallecido a los 86 años y uno los hombres más ricos de Italia, fuese abierto ante dos testigos en Milán y ser leído ante sus cinco hijos y herederos.



Mientras que la agencia italiana ANSA, que aseguró que ha visionado el testamento, informó de que tras el reparto de la cuota de acciones en posesión de Berlusconi, un 61,21 %, , "los dos primogénitos alcanzan juntos el 53 % del grupo con cuotas iguales".



Según ANSA, Berlusconi habría también dejado un legado de 100 millones a su compañera sentimental en los últimos años, Marta Fascina, de 33 años y diputada de su partido, Forza Italia, con quien incluso celebró una especie de boda, aunque sin validez legal.



También dejó otros 100 millones a su hermano Paolo y 30 millones para Marcello Dell'Utri, quien fue durante años su brazo derecho y cofundador de Forza Italia y que en 2014 fue condenado a 7 años de prisión, de los que cumplió cuatro en prisión y uno en arresto domiciliario, por ser reconocido como un mediador con Cosa Nostra, la mafia siciliana.



En el testamento, según la agencia italiana, Berlusconi escribió un mensaje a sus hijos: "Gracias, tanto amor a todos. Vuestro papá" y otro en el que adelantaba el legado a Fascina y Dell'Utri: "Por lo mucho que los quise y por lo mucho que me quisieron".



Marina y Pier Silvio son hijos de su primer matrimonio con arla Dall'Oglio y los únicos que tienen cargos ejecutivos en su emporio pues la primogénita preside Fininvest, la sociedad de cartera familiar, y su hermano controla Media For Europe (MFE), la antigua Mediaset.



Los otros tres hijos, Barbara, Eleonora y Luigi, son fruto de su matrimonio con la actriz Veronia Lario.



A lo largo de su vida, el político conservador, tres veces primer ministro, amasó una fortuna estimada en más de 6.000 millones de euros entre empresas y propiedades de todo tipo, desde cuadros, villas, barcos, joyas o helicópteros, y cuyo reparto no ha sido conocido.