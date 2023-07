Rusia pide dejar de lado conspiraciones mientras el rublo sigue depreciándose

Cargando el reproductor....

El rublo continuó hoy su tendencia de fuerte depreciación frente al dólar y el euro, ya que se intercambiaba a niveles no vistos desde marzo de 2022, una dinámica que obligó al Banco Central de Rusia a pedir que se dejen de lado "teorías de la conspiración" sobre una supuesta intervención del Estado ruso.



El rublo perdía sobre las 07.34 GMT en la Bolsa de Moscú un 3,04 % frente al euro, cuya tasa de cambio se situó en 102 rublos por euro, en tanto que se depreciaba un 2,53 % con respecto al billete verde y alcanzó los 93,3 rublos por dólar.



Se trata de tasas de cambio que no se habían registrado desde el 28 de marzo de 2022, un mes y cuatro días después del inicio de la guerra rusa en Ucrania.



La gobernadora del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiúlina, señaló hoy en el congreso financiero de la entidad monetaria en San Petersburgo que actualmente el factor más importante para el tipo de cambio flotante del rublo es el comercio exterior.



"Si miramos la dinámica del tipo de cambio, también se debe en gran medida al comercio exterior. Si comparamos la cuenta corriente positiva del primer trimestre de este año, con respecto al pico del año pasado, cayó 5 veces. Por lo tanto, la tasa flotante cambia bajo la influencia del comercio exterior (...), señaló.



No obstante, sostuvo que la tasa flotante "es una bendición que permite que los choques externos sean absorbidos más fácilmente por la economía".



La economista destacó que los intentos de influir en la tasa flotante terminan en "períodos de profunda devaluación".



Nabiúlina asimismo admitió que la actual dinámica del rublo conlleva riesgos proinflacionarios, y el Banco de Rusia lo tendrá en cuenta al tomar una decisión sobre el tipo de interés en su próxima reunión del 21 de julio después de que la entidad monetaria mantuviera en junio por sexto mes consecutivo el tipo en el 7,5 %.



"En nuestras decisiones sobre política monetaria, por supuesto, tomamos en cuenta la dinámica del tipo de cambio, cómo puede evolucionar. Tomamos en cuenta estos riesgos. Ahora, la dinámica del tipo de cambio conlleva riesgos proinflacionarios, y nosotros tendremos esto en cuenta al tomar una decisión sobre el tipo de referencia", recalcó.



La gobernadora del BCR sostuvo sin embargo que en sí misma la baja inflación reduce las fluctuaciones del tipo de cambio.



Nabiúlina quiso despejar cualquier sospecha sobre una posible intervención del Estado en el rublo en favor del presupuesto.



"Vemos que cuando nuestro tipo de cambio se debilita, comienzan varias teorías de la conspiración, ese debilitamiento casi especial para aumentar los ingresos del presupuesto, o algunas otras teorías. Pero debemos fijarnos, en primer lugar, en la dinámica del comercio exterior. determina en gran medida el movimiento del curso", insistió.



Como ejemplo citó un fortalecimiento importante del tipo de cambio en 2022, cuando "muchos percibieron esto como una victoria sobre las circunstancias, pero debemos admitir honestamente que este fue el resultado, en primer lugar, de un fuerte aumento de las exportaciones y luego de una disminución de las importaciones", señaló.



También señaló que si bien el comercio exterior es el factor más significativo en la dinámica del tipo de cambio, en él también influye "el crecimiento del gasto presupuestario, que aumenta la demanda en la economía y por ende la demanda de importaciones".



Además, las fluctuaciones a corto plazo ocurren bajo la influencia de la geopolítica en medio de la guerra rusa en Ucrania y las sanciones occidentales contra Rusia.