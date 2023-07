Zelenski pide más defensas aéreas tras un ataque con drones en Sumi que mató a 3 personas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a pedir este lunes más defensas aéreas para proteger con garantías todo el territorio ucraniano, después de que un ataque ruso con drones alcanzara ayer edificios residenciales y una sede de la inteligencia ucraniana en la ciudad nororiental de Sumi.



“Desgraciadamente, nuestro Estado no tiene aún suficientes sistemas de defensa aérea de calidad para proteger todo nuestro territorio y derribar todos los objetivos enemigos”, dijo Zelenski en su discurso a la nación de anoche, haciendo referencia al ataque de Sumi, que se ha cobrado la vida de al menos 3 personas.



Zelenski agregó que “el enemigo se aprovecha” de ello, y se comprometió a “hacer todo lo posible y lo imposible para hacer nuestro sistema de defensa aérea más fuerte”.



Mientras que la Fuerza Aérea ucraniana es capaz de derribar la práctica totalidad de drones y misiles que Rusia lanza contra Kiev, donde Ucrania ha concentrado los mejores sistemas defensivos recibidos de Occidente, muchos de los proyectiles que las fuerzas rusas disparan contra otras zonas no pueden ser interceptados.



“El objetivo es que el escudo aéreo ucraniano sea capaz de proteger todo nuestro territorio del terror ruso y, en el futuro, convertirse en la base del escudo aéreo europeo”, dijo Zelenski sobre sus esfuerzos para que sus socios envíen más sistemas de protección modernos a Ucrania.



Según el jefe de la Administración Militar de Sumi, Dmitró Zhevitski, las alarmas antiaéreas que anuncian la posibilidad de ataques no sonaron cuando los drones Shahed que provocaron la tragedia del lunes volaban hacia la ciudad.



“Esta tragedia pudo y debió haberse evitado”, dijo Zhevitski sobre lo ocurrido, que parece evidenciar las carencias de los sistemas antiaéreos ucranianos en algunas regiones particularmente expuestas como Sumi, que está situada cerca de la frontera con Rusia.