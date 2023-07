Rusia denuncia que Ucrania ha lanzado 70 obuses y minas sobre la región de Bélgorod

Rusia denunció hoy que en las pasadas 24 horas las tropas ucranianas lanzaron cerca de 70 obuses y minas de mortero sobre la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas.



"Сontra la aldea Sólnevka, del distrito de la ciudad de Bélgorod fueron lanzados siete proyectiles de artillería. Como resultado del ataque no se registraron víctimas ni daños", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región, Vladislav Gladkov.



Agregó que en las aldea Schetínovka y Zhuravliovka del mismo distrito impactaron un total de 14 obuses y dos granadas lanzadas por drones, que no produjeron víctimas.



Gladkov indicó que también fueron atacadas con fuego de artillería localidades de los distritos de Shebékino y Volokono.



"No hubo daños ni víctimas en ninguna de estas localidades", subrayó el gobernador.



En mayo pasado la región de Bélgorod fue atacada por un destacamento del Cuerpo de Voluntarios Rusos y de la Legión de Libertad para Rusia, incursión de las que Rusia responsabilizó a Ucrania.



Desde entonces las autoridades de Bélgorod han tenido que evacuar a miles de personas de la frontera.



Tras la incursión, el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió de que si Ucrania continúa sus ataques contra la frontera, entonces Rusia se verá obligada a crear lo que llamó una "zona sanitaria" en el territorio del vecino país.



"Si esto continúa posiblemente entonces tendremos que estudiar la cuestión, y esto lo digo con mucho cuidado, de crear en territorio de Ucrania una especie de zona sanitaria a tal distancia que sea imposible alcanzar nuestro territorio", aseguró.