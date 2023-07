El Sindicato de Actores prolongará las negociaciones con los estudios hasta el 12 de julio

Las negociaciones entre el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) terminarán el 12 de julio y no este viernes como se tenía previsto.



El gremio expresó por medio de un comunicado publicado en su página web que habían acordado una prórroga de los contratos de televisión y teatro de 2020, que estaban programados para expirar a la media noche del viernes, extendiendo su vigencia al 12 de julio.



Se espera que ambas partes vuelvan a reunirse el sábado, pero es posible que la charla se posponga debido a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos (4 de julio).



El 7 de junio los actores de Hollywood y los productores de cine y televisión estadounidenses comenzaron a negociar un nuevo convenio colectivo ante la amenaza de los intérpretes de sumarse a la huelga que están llevando a cabo los guionistas desde el 2 de mayo.



Antes de que comenzaran las negociaciones, el 98% de los miembros del sindicato aprobó unirse al paro de labores en caso de que la AMPTP no atendiera sus demandas.



El pasado 27 de junio miembros del sindicato enviaron una carta interna dirigida a los líderes del gremio encargados de llevar a cabo las negociaciones con la AMPTP, pidiendo que no se conformaran con nada que no fuese “un acuerdo transformador”.



Esto después de que la directora del sindicato, la actriz y escritora Fran Drescher, adelantara en un video difundido durante el pasado fin de semana que las conversaciones con los estudios estaban siendo “extremadamente productivas”, sugiriendo la posibilidad de un acuerdo entre ambas partes.



Entre los más de 1000 firmantes del gremio se encontraban figuras de la talla de Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Glenn Close, Ben Stiller y Elliot Page, quienes pidieron no claudicar en las necesidades del sindicato.



De no llegar a un acuerdo con los estudios, el panorama para la industria de Hollywood se presenta aún más oscuro, pues esta ya ha sido azotada por la huelga de guionistas iniciada el 2 de mayo, que ha afectado principalmente al ámbito televisivo.



El paro de labores de ambos gremios terminaría de paralizar la producción televisiva y cinematográfica, afectando un mayor número de proyectos de los cuales populares series como "Stranger Things" y "Cobra Kai" ya han vivido los primeros efectos.



Además, los premios de televisión Emmy, pactados para el 18 de septiembre, podrían no llevarse a cabo debido a los conflictos de ambos sindicatos, y eventos como la Comic-Con de San Diego, que recibe a creadores y actores de películas y series populares, podría verse muy afectada.



El SAG-AFTRA es una de las uniones con mayor discordancia y diferencias entre sus integrantes y la última vez que se fueron a una huelga fue en 2000.