Otra noche de disturbios en Francia deja 994 detenciones y 79 policías heridos

Al menos 994 personas fueron detenidas en Francia y 79 policías resultaron heridos en la cuarta noche consecutiva de disturbios por la muerte de un joven a manos de la policía el pasado martes cuando trataba de huir de un control de carretera, si bien fueron de menor intensidad.



Las cifras las comunicó el Ministerio del Interior francés, indicando que se, pese al abultado número de arrestos, los incidentes fueron de menor intensidad que la noche precedente.



"Gracias a la movilización de las fuerzas de seguridad interior en todo el país, el nivel las violencias cometidas anoche fue menor de menor intensidad la noche anterior", señaló la cartera en la red social Twitter.



Los números, no obstante, son aún provisionales, actualizados hasta las 7.30 horas (5.30 GMT).



A esas cifras se suma un total de unos 1350 vehículos incendiados y desperfectos en unos 234 edificios, de acuerdo también a fuentes del ministerio de Interior citadas por la prensa local.



La noche fue más calmada en la región París, si bien no dejaron de darse incidentes graves en zonas de la periferia como Seine-Saint-Denis o Nanterre, donde tuvo lugar la muerte del joven Nahel M. el pasado día 27.



En lugares como Marsella, a donde el Gobierno tuvo que mandar refuerzos durante la noche a petición del Ayuntamiento, Grenoble o Lyon fueron más preocupantes, con escenas de saqueos incluidas.



Para esta noche del viernes al sábado, el Gobierno había puesto en la calle 45.000 policías con un dispositivo reforzado que incluía el despliegue de blindados ligeros de la Gendarmería.



La noche anterior la cifra de detenciones ascendió a 875 y hubo casi 300 policías heridos, aunque ninguno de gravedad.



Nahel, un joven de 17 años y de ascendencia árabe, recibió un disparo mortal por parte de un policía el pasado día 27 cuando trataba de huir de un control policial en Nanterre.



Las imágenes de los hechos, grabadas por testigos, desataron una fuerte indignación en el país, lo que degeneró en disturbios sobre todo en los barrios populares de las grandes ciudades y en el cinturón metropolitano de París.



El joven será enterrado hoy, según había detallado la víspera Patrick Jarry, el alcalde de Nanterre, si bien en un comunicado a la prensa francesa la familia ha indicado que quieren que sea una jornada de "discreción" y "recogimiento" y ha pedido que no acudan periodistas.