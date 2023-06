Schwarzenegger: "Soy la típica historia de éxito americano pero el crédito no es solo mío"

El actor Arnold Schwarzenegger habló de su "típica historia de éxito americano" y la gratitud hacia millones de seguidores de todo el mundo, como parte de la promoción de su libro "Arnold", que hace un repaso de su vida a través de un homenaje fotográfico.



"Siempre le digo a la gente que es correcto cuando dicen que soy la típica historia de éxito americano, pero que se equivocan al pensar que el crédito es todo mío (...) No estaría aquí si no fuera por el apoyo de millones de personas", dijo este miércoles el actor de 75 años en un conversatorio sucedido en el Museo de la Academia de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles.



El libro editado por Taschen comenzará a comercializarse en julio y recorre la trayectoria del actor, político republicano y activista nacido en Austria, desde sus días en la pobreza hasta convertirse en estrella de cine, así como su etapa como gobernador del estado de California (2003-2011) en Estados Unidos.



"Recuerdo a mi madre tocando puertas para conseguir un poco de comida para su familia. Crecí rodeado de gente demente, deprimida y sumida en el alcohol que acababa de perder la Segunda Guerra Mundial. Era una combinación de brutalidad y belleza", afirmó.



El actor narró que el ambiente lúgubre que azotaba a su país lo llevó a enaltecer la cultura estadounidense y a añorar su llegada al país americano, y que fue gracias al fisicoculturismo que encontró la puerta hacia el éxito.



"Recuerdo llegar a Los Ángeles y besar literalmente el suelo en el aeropuerto, así de conmovido estaba de finalmente haber llegado a Estados Unidos", destacó.



El libro está dividido en dos volúmenes en los que se incluyen retratos de fotógrafos de la talla de Andy Warhol, con quien trabajó en los años 70 y cuya imagen da la portada al proyecto, Annie Leibovitz, Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts, Francesco Scavullo, entre otros.



Sin embargo, también está compuesto de fotografías personales del archivo privado del actor de "Predator", así como fotogramas de películas y entrevistas exclusivas, resultado de un trabajo de investigación y recopilación que tomó una década.



Schwarzenegger estuvo rodeado de fans, amigos y familiares, entre los que destacó la presencia de Mike Medavoy, cofundador de Orion Pictures, estudio responsable del lanzamiento de "Terminator" en 1984, la película más emblemática de su carrera.



El actor alcanzó la fama mundial en la década de 1980 como icono del cine de acción al protagonizar cintas como "Conan The Barbarian", en 1982, y posteriormente con "Terminator" y "Commando".



A sus 75 años se mantiene activo en el género como protagonista de la serie "Fubar", de Netflix, estrenada el pasado mes de mayo.