Italia retirara el carné por conducir bajo los efectos de drogas o usar el teléfono

El Consejo de ministros de Italia aprobó anoche nuevas normas de tráfico como la retirada del carné durante un periodo a los conductores que den positivo en los controles antidrogas o alcohol, o sean sorprendidos conduciendo mientras usan el teléfono móvil, después de la muerte de un niño de 5 años en un accidente causado por un grupo de jóvenes que viajaban a alta velocidad mientras se grababan para las redes sociales.



Según el proyecto de ley, que ahora tendrá que ser aprobado en el Parlamento, en el caso de haber consumido drogas esto dará lugar de inmediato a la retirada del carné de conducir y a la prohibición de obtener el permiso de conducción durante tres años.



Además, también el carné será retirado de 7 a 15 días, dependiendo del número de puntos que queden en el carné en el momento de la multa, si se circula por dirección prohibida o se excede los límites de velocidad máxima entre 10 y 40 km/h y los días de suspensión se duplican en caso de accidente.



En caso de infracciones muy graves y reiteradas, podrá contemplarse la revocación definitiva de la licencia, se lee en la normativa presentada por el ministro de Transportes, Matteo Salvini.



Además, los conductores novatos no podrán conducir los automóviles de gran cilindrada durante los primeros tres años de carné, visto que el conductor que causó el accidente en el que murió el niño tenía 20 años y puso alquilar un coche de deportivo.



Quienes hayan sido sorprendidos con una tasa de alcoholemia superior a lo permitido en varias ocasiones tendrán que instalar en su coche el "alcohol lock" un dispositivo que funciona como un auténtico alcoholímetro que si detecta un valor fuera de lo permitido, el motor no arrancará.



También se incluyen nuevas normas para los patinetes eléctricos como la obligación de llevar casco, matrícula y seguro y multas por circular en las áreas no permitidas como carreteras extraurbanas o en dirección contraria.



Las nuevas normas se han aprobado después del accidente en el que murió un niño de cinco años y su madre y hermana resultaron heridos en las calles del barrio de Casal Palocco de Roma.



Tras las primeras investigaciones se supo que en el coche deportivo que impactó a más de 120 kilómetros por hora contra el de la familia viajaban cinco jóvenes que son famosos en las redes sociales y que estaban realizando un desafío que consistía en conducir sin parar durante 50 horas.



El chico Matteo Di Pietro que conducía en el momento del accidente y que se encuentra en arresto domiciliario resultó además positivo al control antidrogas.