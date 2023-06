Borrell: “No es bueno que una potencia nuclear como Rusia afronte inestabilidad política”

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que “no es bueno” que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar “inestabilidad política”, tras el intento de rebelión del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.



“Todo el mundo está al tanto de lo que ocurre en Rusia, es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando a su sistema político”, indicó a la prensa Borrell a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.



“Y, ciertamente, no es bueno decir que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar una inestabilidad política. También es algo que hay que tener en cuenta”, agregó.



Para Borrell, la “conclusión más importante” es que “el monstruo que (el presidente ruso, Vladímir) Putin creó”, en referencia al grupo de mercenarios Wagner, “le está mordiendo ahora”.



“El monstruo está actuando en contra de su creador”, recalcó, y agregó que el sistema político ruso está “mostrando sus fragilidades” y el poder militar “se ha resquebrajado”.



“Ésta es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania”, aseveró, al tiempo que dijo que van a continuar siguiendo de cerca la situación y que “ahora es el momento de seguir apoyando a Ucrania más que nunca”.



Recordó que en la reunión de hoy los ministros respaldarán formalmente la ampliación en 3.500 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) con el que los Estados miembros de la Unión están cofinanciando armas para Kiev.



“Putin sacó al genio de la lámpara y ahora este genio malvado le persigue”, consideró el ministro de Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, en relación con Prigozhin,



"Rusia es una de las grandes potencias nucleares del planeta y no nos puede ser igual lo que suceda allí”, apuntó.



La ministra finlandesa, Elina Valtonen, reconoció que es “difícil” saber adonde llevará lo sucedido, pero juzgó “bastante evidente” que los acontecimientos del fin de semana “tendrán un efecto continuado sobre cómo es visto Putin internamente pero también cómo es vista Rusia desde el exterior”.



“Es un asunto interno ruso y estamos observando lo que ocurre”, recalcó.



El titular eslovaco, Miroslav Wlachovsky, llamó abiertamente “intento de golpe de Estado” lo sucedido en Rusia, mientras que el ministro sueco, Tobias Billstrom, afirmó que en este momento no están en condiciones de hacer “un análisis más profundo” de la situación ya que “solo han pasado unas horas desde que se produjeron todas estas noticias y tenemos que hacer más análisis”.



“Siempre es muy difícil hacer lecturas cuando se trata de inteligencia y quizás todo lo que se sabía no es algo de lo que todo el mundo hable abiertamente”, comentó.