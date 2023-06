Los mercenarios rusos aseguran haber derribado un helicóptero del Ejército ruso

El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, informó esta madrugada de que sus fuerzas derribaron un helicóptero del Ejército ruso.

Nosotros molestamos a los criminales que quieren salvar su culo, que aniquilaron cerca de 100.000 soldados rusos

"Ahora mismo un helicóptero abrió fuego contra una columna de civiles, fue derribado por los efectivos de Wagner", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.



Poco antes, denunció que dos aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, con los identificativos 523 y 546, "intentaban atacar" a la columna que presuntamente ingresó en la región rusa de Rostov, en el sur del país, y avanza hacia Moscú.



"Recuerden, muchachos, la patria no les perdonará que disparen contra su territorio. Hay que mostrar valentía y disparar contra el territorio enemigo cuando avanza nuestra infantería", alertó.



Prigozhin señaló que Wagner no molesta a nadie al combatir en el frente, "nosotros molestamos a los criminales que quieren salvar su culo, que aniquilaron cerca de 100.000 soldados rusos: (el jefe del Estado Mayor Valeri) Guerásimov y (el ministro de Defensa, Serguéi) Shoigú".



El gobernador de Rostov, Vasili Gólubev, afirmó, por su parte, en su canal de Telegram que "la situación demanda la concentración máxima de todas las fuerzas para mantener el orden".



"La policía toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población de la región. Pido a todos mantener la calma y no salir de sus casas sin necesidad", indicó.



Los agentes del orden han bloqueado la carretera que sale de la capital regional, Rostov en el Don, donde han sido vistos blindados, según el canal Astra.



VKontakte, el Facebook ruso, bloqueó la página de Prigozhin, donde habían sido publicados los audios en los que se declaraba en rebeldía con el Ministerio de Defensa ruso.