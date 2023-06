El FSB llama al grupo Wagner a no cometer "un error irreparable" y detener a Prigozhin

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) llamó a los mercenarios del grupo Wagner a "no cometer un error irreparable" y no cumplir las órdenes de Yevgueni Prigozhin, jefe del grupo, después de que este llamara a un alzamiento armado en contra del Ministerio de Defensa de Rusia.



"Llamamos a los combatientes del Ejército privado a no cometer un error irreparable, cesar cualquier acción armada en contra del pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traidoras de Prigozhin, tomar medidas para su detención", afirmó el FSB en un comentario citado por Interfax.



Según la entidad, "las declaraciones y acciones de Prigozhin son de hecho una llamada al inicio de un conflicto civil armado en territorio de Rusia y son un golpe por la espalda a los militares rusos que combaten contra las fuerzas profascistas ucranianas".



"Toda la información difundida en las redes sociales en nombre de Yevgueni Prigozhin sobre los supuestos bombardeos de las unidades de retaguardia de Wagner no se corresponde con la realidad y es una provocación informativa", añadió.



El FSB indicó que "la dirección de investigaciones (...) incoó una causa penal legítima y fundamentada en contra de Prigozhin" por "organizar una rebelión armada", un delito que conlleva penas de entre 12 y 20 años de cárcel.



Prigozhin acusó este viernes al Ejército ruso de bombardear las posiciones de la compañía militar privada y prometió castigar a los culpables.



El jefe de Wagner pidió a las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa que no se resistan porque, de lo contrario, serán "eliminadas inmediatamente".



"Somos 25.000 y vamos a averiguar por qué hay un caos en el país", escribió Prigozhin, al tiempo de negar que se trate de un golpe de Estado.



Aseguró que el deseo de acabar con el "caos" reinante "no es un golpe de Estado", sino una "marcha por la justicia" y que las operaciones militares no se verían afectadas por las acciones de Wagner.



Según Prigozhin, después de "ocuparse" de aquellos que "aniquilan" a los soldados rusos, los combatientes de Wagner "regresarán al frente".



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, había sido informado sobre la "situación en torno a Prigozhin" y que se tomaban las medidas correspondientes.