Macron considera que Rusia es "una potencia de desestabilización" en África

El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que Rusia es "una potencia de desestabilización de África" por la acción depredadora de las milicias privadas como los mercenarios de Wagner contra poblaciones civiles.



En una entrevista este viernes a la emisora France Info, Macron insistió en que la ONU ha documentado que Wagner "la depredación y las exacciones contra las poblaciones civiles" en la República Centroafricana.



Francia, antigua potencia colonial, ha tenido que retirarse militarmente de algunos países del África occidental, como Mali y la República Centroafricana por los reproches contra París de los regímenes en el poder en esos países, que reciben apoyo de mercenarios rusos.



Por otro lado, Macron dijo que si el presidente ruso, Vladímir Putin, le llamara hablaría con él, pero también que por su parte él no tiene ninguna razón para llamar a Putin.



"Hay una contraofensiva de Ucrania. Espero que llegará el momento de unas negociaciones con las condiciones de Ucrania", señaló antes de puntualizar que si Putin le llama hablará con él porque "Francia ha sido siempre una potencia facilitadora y de mediación" pero en este momento "sólo se puede restablecer el diálogo si se respeta el derecho internacional".



En términos generales, consideró que "Rusia no tiene un papel benéfico para la comunidad internacional" porque no respeta los principios del derecho internacional, en alusión sobre todo a la invasión de Ucrania y la ocupación de una parte de su territorio.