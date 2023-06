El ministro británico de Defensa se descarta como candidato a reemplazar a Stoltenberg

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, se ha descartado como posible candidato a reemplazar al actual secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, el próximo otoño.



En una entrevista con The Economist, recogida hoy por otros medios locales, el político conservador afirma que eso "no va a pasar" en relación con esa posibilidad e indica que "en la OTAN hay muchos asuntos no resueltos".



Wallace apunta además que Estados Unidos -el socio más poderoso de la Alianza- quiere que Stoltenberg continúe en ese cargo.



Al parecer, a comienzos de mes, cuando el presidente norteamericano, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al primer ministro británico, Rishi Sunak, este aprovechó la ocasión para cabildear en favor de su titular de Defensa.



Al parecer, según trascendió entonces, Biden opinó que Wallace era "un individuo muy cualificado" para el puesto.



Sunak, por su parte, destacó a principios de este mes, que Wallace "hace un trabajo fantástico, es un gran ministro de Defensa" además de ser una figura "ampliamente respetada entre sus colegas de todo el mundo".



"Somos uno de los únicos países que participa en cada operación de la OTAN. Se nos percibe ampliamente como líder de pensamiento en la OTAN", indicó entonces el dirigente conservador británico.