Joe Biden llama "dictador" a Xi Jinping durante un evento para recaudar fondos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este martes a su homólogo de China, Xi Jinping, como un "dictador" durante un evento en Kentfield (California) para recaudar fondos para su campaña de reelección.



Biden hablaba sobre el incidente con el supuesto globo espía chino que Washington mandó derribar el pasado febrero tras ser detectado sobrevolando suelo estadounidense.



Según el mandatario, Xi se sintió "avergonzado" por el episodio ya que "no sabía que (el globo) estaba ahí". "Esa es la gran vergüenza de los dictadores, cuando no saben que algo ha pasado", añadió.



Las autoridades estadounidenses ya sugirieron en febrero que el presidente chino no formó parte de la decisión de enviar el globo, según publicó entonces la cadena CNN citando a fuentes conocedoras de la situación.



Según Biden, el globo "fue desviado de su ruta por el viento" cuando sobrevolaba Alaska y Xi no lo supo hasta que fue derribado por Estados Unidos.



A pesar del comentario, el mandatario aseguró que Pekín quiere "volver a tener una relación" con Washington, y felicitó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, por su reciente viaje a China, en el que se reunió con Xi y con otros altos cargos del Gobierno.



Blinken viajó a Pekín durante el fin de semana para tratar de reabrir las líneas de comunicación, después de que el incidente con el globo obligara a cancelar su esperado viaje a China el pasado febrero, elevando la tensión entre las potencias.