Defensa afirma que derribó tres drones ucranianos en la región de Moscú

Tres drones ucranianos que intentaban hoy atacar instalaciones en la región de Moscú fueron derribados con medios de lucha radio-electrónica, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.



"Hoy fue frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con tres drones tipo avión contra instalaciones en la región de Moscú", señaló Defensa en su canal de Telegram.



Según el comunicado castrense, los tres drones fueron inhibidos con medios de lucha radio-electrónica, como resultado de lo cual perdieron el control y se estrellaron.



"El fallido ataque terrorista no causó víctimas ni destrucciones", subrayó Defensa, que no precisó el lugar donde cayeron los drones.



Poco antes, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, había comunicado que dos drones se habían estrellado en una aldea del distrito de Naro-Fominsk cuando se acercaban a los almacenes de una de las unidades militares emplazadas en la zona.



Los aparatos, que según Vorobiov no causaron víctimas ni destrucciones, cayeron sobre la localidad de Kalíninets, a 59 kilómetros al oeste de Moscú.



Junto a Kalíninets tiene sus cuarteles la división de infantería motorizada Tamán, una de las unidades de élite del Ejército de Tierra de Rusia.