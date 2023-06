Trump dice que no devolvió los documentos clasificados porque estaba "muy ocupado"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump justificó este lunes no haber devuelto a las autoridades los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca porque estaba "muy ocupado" para buscarlos dentro de las cajas que tenía almacenadas en su mansión.



Así lo declaró el republicano al canal ultraconservador Fox News en la primera entrevista que concede desde que la semana pasada fuera procesado por 37 delitos federales por haberse negado a entregar la documentación, que incluía secretos nucleares.



Trump relató que no entregó los documentos cuando se lo pidió la Administración de los Archivos Nacionales porque primero tenía que sacar sus "objetos personales" de las cajas, pero estaba "muy ocupado" y no tuvo tiempo de hacerlo.



"Antes de entregar las cajas, tenía que sacar muchas cosas. Esas cajas estaban llenas de todo tipo de cosas como camisetas de golf, ropa, pantalones, zapatos. Había muchas cosas", afirmó.



De acuerdo con el escrito de acusación, el exmandatario se llevó ilegalmente en 2021, cuando abandonó la Presidencia, centenares de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, que almacenó en cajas en varios puntos de su mansión de Mar-a-Lago (Florida), como un dormitorio, un salón de baile, un baño y una ducha.



Trump, quien todavía hoy se niega a admitir que perdió las elecciones de 2020 contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden, es el aspirante favorito a la nominación republicana para las presidenciales de 2024.