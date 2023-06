Desaparece un submarino que llevaba a cinco turistas a ver los restos del Titanic

La Guardia Costera de Estados Unidos inició este lunes una extensa operación de búsqueda con el objetivo de localizar un submarino que ha desaparecido mientras transportaba a un grupo de turistas al fondo del océano para ver los restos del Titanic.



La Guardia Costera de EE.UU. no ha proporcionado oficialmente información sobre el número de personas desaparecidas; pero, según un portavoz de la institución en Boston (Massachusetts), citado por el diario británico The Guardian, hay cinco personas a bordo del submarino.



Las labores de rescate se centran en un área ubicada aproximadamente a 900 millas (1.450 kilómetros) del Cabo Cod de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse el submarino, según informó la Guardia Costera en su cuenta de Twitter.



Los restos del Titanic, que se hundió tras colisionar con un iceberg en 1912, se encuentran a una profundidad de alrededor de 3.800 metros y a una distancia de aproximadamente 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.



En la operación de rescate participan equipos de Estados Unidos y Canadá, que están utilizando algunos de sus aviones más avanzados.



En particular, se han unido a la operación un avión militar de transporte Lockheed C-130 Hercules de Estados Unidos y un avión Boeing P-8 Poseidon de Canadá, capaz de detectar objetos submarinos, según informó la Guardia Costera.



El submarino desaparecido pertenece a la empresa OceanGate Expeditions, la cual organiza expediciones con submarinos en aguas profundas, confirmó la propia compañía en un comunicado.



En su página web, la empresa ofrece viajes de ocho días y siete noches para visitar los restos del Titanic, con un precio aproximado de 250.000 dólares.



En su comunicado, OceanGate Expeditions ha dicho que está valorando "todas las opciones" disponibles para traer de vuelta a la tripulación. "Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias", afirmó la empresa.



La compañía también ha expresado su agradecimiento por la "amplia asistencia" recibida de gobiernos y empresas para restablecer contacto con el submarino.



OceanGate Expeditions es la única compañía que tiene un submarino, llamado "Titan", que es capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca. El submarino usado por esa empresa suele tener una tripulación de cinco personas.



Según informa la BBC, entre las personas desaparecidas podría encontrarse el explorador británico Hamish Harding.



En su página de Facebook, Harding anunció el 17 de junio que se había unido a OceanGate Expeditions para participar en una de las misiones al Titanic.



En su publicación, mencionaba las adversas condiciones climáticas que habían impedido a la empresa llevar a cabo otras expediciones similares durante este año.



"Dado que este ha sido el peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y la única tripulada al Titanic en 2023", explicaba Harding, quien indicaba que las condiciones habían mejorado y que ahora tenían la oportunidad de iniciar la expedición.



Acompañando su entrada en Facebook, Harding compartió una fotografía en la que aparece firmando un letrero con las palabras "Expedición Titanic, Misión V", así como imágenes del submarino y uno de los barcos de OceanGate Expeditions.