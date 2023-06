Suben a doce los muertos por el paso de un ciclón por el sur de Brasil

La cifra de fallecidos como consecuencia del paso de un ciclón extratropical por el estado brasileño de Rio Grande do Sul (sur) se elevó este domingo a doce, después de que las autoridades hallaran sin vida el cuerpo de un hombre en un municipio de la región.



El número de desaparecidos se ha reducido de forma notable desde los quince informados el sábado a cinco, según el último boletín de la Defensa Civil.



La última víctima mortal fue localizada en Caraá, donde los equipos de rescate continúan las búsquedas para localizar a los cinco desaparecidos reportados en esa localidad.



Asimismo, cerca de 4.500 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas en alrededor de 40 municipios de Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay y Argentina, que se han visto afectados por el fuerte temporal.



El paso del ciclón por la costa de esta región ha dejado un rastro de destrucción, provocando corrimientos de tierra, inundaciones, cortes de luz en miles de hogares y graves daños en vías de comunicación.



El Ejército brasileño se ha movilizado para apoyar las labores de salvamento en algunas de las ciudades más golpeadas, como Sao Leopoldo, donde algunos barrios se han quedado aislados por las inundaciones.



"Nuestro principal objetivo, en este momento, es proteger y salvar vidas humanas. Rescatar a las personas que están aisladas, localizar a los desaparecidos y dar todo el apoyo a las familias", afirmó el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a los periodistas.



Leite sobrevoló en la víspera las zonas más afectadas en compañía de los ministros Paulo Pimenta, de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; y Antônio Waldez Góes, de Integración y Desarrollo Regional.



Ambos ministros ratificaron el compromiso del presidente Lula en prestar "todo el apoyo" y "dar una respuesta rápida" a los municipios afectados por el ciclón, que vino acompañado de lluvias intensas en un corto periodo de tiempo y vientos superiores a los 80 kilómetros por hora.