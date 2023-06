Científicos en Marte, una vida más larga o mejores comunicaciones, retos bajo la lupa

Avances en la genética médica para una vida más larga, mejores telecomunicaciones o el envío de científicos a Marte son algunos de los hitos que participantes en el foro Global Exploration (GLEX), celebrado esta semana en Portugal, ven como una cuestión de tiempo para la humanidad.



Así lo explican en declaraciones a EFE Anna Curtenius Roosevelt, antropóloga ambiental, arqueóloga y referente en el estudio de la historia y prehistoria de los bosques tropicales, entre otros campos; y Nina Lanza, líder del ChemCam a bordo del Curiosity rover de la NASA y del equipo científico del Perseverance rover, en Marte.



Son dos de los 40 oradores que han participado del 14 al 16 de junio en la cuarta edición de la cumbre GLEX, en el archipiélago de Azores, en un encuentro dedicado a fomentar el intercambio de información sobre investigaciones pioneras en el mundo.



Tanto si es la Tierra como el espacio, ambas coinciden en la importancia de cuidar del planeta azul, ya que es el único lugar en el que, de momento, puede vivir la humanidad, en que la población esté informada y en que las investigaciones vayan hacia un mayor respeto hacia el medioambiente.



"En el único planeta en el que podemos vivir y prosperar es la Tierra. El planeta estará bien si cambiamos el ambiente. Si lo hacemos inhabitable, seremos nosotros los que no tendremos casa", advierte Lanza, quien bromea con que "nadie quiere vivir en Venus o en Marte".



La científica planetaria investiga si hubo vida en el planeta rojo, si no la hubo y por qué, sus ruidos y sus piedras, porque de esa manera se podrán comprender mejor los orígenes de los seres vivos en nuestro planeta y nuestro pasado, presente y futuro.



Por otra parte, Roosevelt investiga la historia humana y sus huellas, ya que su análisis de los suelos y cómo se produjeron los primeros pasos evolutivos en el ser humano pueden explicar lo que debemos cambiar.



Explica cómo las alteraciones climáticas podrían reducirse dejando crecer los bosques y que se recuperaran los ecosistemas apostando por una dieta más rica en vegetales, con una menor explotación de los suelos y apostando por el comercio local en vez de las grandes corporaciones.



"El fin de nuestro planeta, la viabilidad de nuestro medioambiente y la funcionalidad del suelo por contaminación, eso definitivamente está en juego", alega.



Destaca también el papel de las comunidades indígenas en sus investigaciones, que en repetidas ocasiones le han dado información desconocida por el sector, una idea que, asegura, ha sido compartida por varios de los ponentes durante este foro.



La GLEX Summit, creada hace cuatro años en homenaje al quinto centenario de la circunnavegación del planeta, pretende el intercambio de información y encontrar a los Fernando "Magallanes de hoy", como lo define uno de sus convocantes, Manuel Vaz.



A este encuentro, organizado por la neoyorkina The Explorers Club y la lusa Expanding World y en el que se han inscrito cerca de 400 participantes, han acudido expertos de la selva amazónica, el telescopio James Webb, la tumba de Cleopatra en Egipto, la misión Artemis y la conservación del océanos, entre otros campos.