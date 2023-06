El expresidente Santos pide mesura a los colombianos para que la democracia funcione

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos pidió este viernes en Cartagena de Indias calma, mesura y moderación a sus compatriotas para que la democracia funcione en el país.

Así lo hizo durante su intervención en la 57 Convención Bancaria, en la que señaló que la moderación por la que aboga es la propuesta por “el primer presidente de la primera democracia del mundo, George Washington, cuando decía que sin moderación las democracias no pueden funcionar porque no puede haber consensos ni acuerdos".

"Nosotros necesitamos volver a ese estado de ánimo y a esa moderación", dijo el también ganador del Premio Nobel de Paz en 2016.

Santos hace referencia a la polarización que vive el país por cuenta de las políticas del presidente Gustavo Petro, cuyo Gobierno de izquierdas propone cambios estructurales y se ha encontrado con resistencia de algunos sectores conservadores.

En esa línea, el exmandatario señaló que Colombia no es el único país que necesita calma, mesura y moderación para que la democracia pueda funcionar, pues cree que toda América Latina también la requiere.

Por esa razón recordó que "el editor de The Economist, Michael Reid, dijo recientemente que nunca había visto América Latina en problemas tan complicados como los de ahora".

"Lo importante es generar lo que se llama diálogo constructivo, que la gente hable, que la gente se encuentre entre contrarios y que aprendan el uno del otro en lugar de ofenderse y de agredirse", añadió.

Igualmente, el expresidente dijo que "el diálogo constructivo no es el diálogo en el que yo le impongo mi opinión al otro, sino en el que yo me siento a aprender del otro y ahí podemos encontrar espacios comunes".

"Algo que hay que entender en el mundo y en Colombia es que esto no lo puede hacer sólo el Gobierno, sólo el sector privado o sólo a la sociedad civil, estos problemas que afrontamos tenemos que enfrentarlos todos juntos coordinados", matizó.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Santos también se refirió a la propuesta energética que ha hecho el Gobierno de Petro y manifestó que esto hay que hacerlo "con moderación y con cierto sentido común".

"Nadie está diciendo que no lo hagamos pero hagámoslo en forma sensata, en forma inteligente, en forma que nosotros no nos perjudiquemos", advirtió.

La política ambiental del presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende una descarbonización de la economía para enfrentar la crisis climática y, con ese propósito, se ha planteado el freno de la exploración y explotación petrolera en el país.

"Tenemos que hacer la transición pero no podemos hacerla como algunos dicen parando la producción de petróleo. En este momento eso, hasta que no tengamos muy claro cómo vamos a reemplazar esos recursos, no podemos simplemente parar la llave del petróleo", concluyó.