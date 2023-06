Rusia trabajará por aumentar su representación en "pastel económico global"

Rusia trabajará por aumentar su parte en el "pastel económico global" en medio de la transformación que sufren los mercados y las sanciones occidentales contra el país por la guerra en Ucrania, dijo hoy el ministro de Finanzas, Antón Siluánov.



"La transformación global es dolorosa para algunos países, aquellos que antes eran líderes. Pero nuestra tarea es encontrar el lugar que ocupará Rusia. Es importante para nosotros asegurarnos de que aumentamos nuestra participación en el 'pastel económico global'", afirmó Siluánov en un panel del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.



Según el ministro, durante el año pasado la economía rusa desarrolló "anticuerpos" contra las restricciones que le fueron impuestos.



El pasado 9 de junio presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia no tiene planes de aislarse del mundo y producir todo por su cuenta.



"Seguiremos siendo una parte importante de la economía global", opinó el jefe del Kremlin.



Este jueves, los dirigentes financieros rusos reunidos en el Foro de San Petersburgo, entre ellos el titular de Economía, Maxim Reshétnikov, y la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiúlina, coincidieron en que la cooperación con otros países es muy importante para afrontar los desafíos actuales.



Por su parte, el asesor económico del Kremlin, Maxim Oreshkin indicó que Rusia no renuncia a la globalización, pero su comercio se dirige ahora a "otras regiones" emergentes y no Europa.



"Hay regiones que se apagan, como Europa, y hay otros que crecen", insistió en alusión a Oriente y Asia.



Según Reshétnikov, los mercados globales resultaron ser "flexibles" tras la imposición de sanciones a Rusia y los socios de Rusia velan en primer lugar por sus intereses nacionales a la hora de hacer negocios pese a las presiones externas.



En todo caso, agregó, Rusia debe primero "dedicarse a asuntos caseros" ya que tiene un "gran mercado" interno.



Según Reshétnikov, la economía rusa funciona ahora de forma "adecuada".



"Al aumento de la demanda respondemos con el aumento de la producción", aseguró.



En este sentido, opinó que la las reservas financieras fueron clave para evitar una crisis, ya que el sector económico "tenía dinero para la adaptación estructural" a la nueva realidad.