Twitter se enfrenta al desahucio en una de sus oficinas en EE.UU. por impago de alquiler

Un juez de Estados Unidos ha autorizado el desahucio de Twitter de sus oficinas de Boulder (Colorado) por impago de alquiler al propietario del local, según informó este miércoles el diario local The Denver Post.



El propietario, que lleva sin cobrar el alquiler desde marzo, denunció a Twitter en mayo y el juez ha emitido una orden para que la policía le asista en el desalojo antes de que acabe julio, de acuerdo con documentos judiciales citados por el medio.



En febrero de 2020, Twitter firmó un contrato de alquiler con el propietario y le entregó un instrumento de crédito de 968.000 dólares para cubrir los pagos mensuales en adelante, pero ese dinero se agotó en marzo y la empresa no se ha puesto al día con sus deberes, agrega.



No es el único problema de Twitter en sus oficinas de Boulder, puesto que una empresa de limpieza también le ha denunciado por impago y le reclama casi 100.000 dólares.



La tecnológica ha sufrido cambios drásticos en los últimos meses bajo el mando de su nuevo dueño, el empresario multimillonario Elon Musk, incluyendo el despido de buena parte de su plantilla.



El medio TechCrunch indica que en las oficinas de Twitter en Boulder llegaron a trabajar hasta 300 empleados, pero entre despidos y dimisiones esa cifra aparentemente se ha quedado en menos de la mitad.