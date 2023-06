La Policía antiterrorista colabora en la investigación sobre los ataques de Nottingham

La Policía antiterrorista británica colabora en la investigación sobre los ataques del martes en la ciudad inglesa Nottingham, donde dos estudiantes de 19 años murieron y un hombre de 50 años también perdió la vida por arma blanca.



Un hombre de 31 años, cuya identidad no ha sido facilitada, permanece detenido como presunto autor de los ataques violentos, que dejaron también tres heridos tras ser arrollados por una furgoneta.



Las autoridades han identificado a los dos adolescentes de la Universidad de Nottingham como Barnaby Webber y Grace Kumar, pero aún no se ha facilitado el nombre del tercer fallecido.



Si bien la unidad antiterrorista colabora en las pesquisas que encabeza la Policía del condado de Nottinghamshire, norte inglés, aún no se ha confirmado un posible vínculo con el extremismo.



La cadena BBC señala hoy que el presunto responsable de los ataques puede ser un migrante de África occidental, que al parecer tendría antecedentes de problemas mentales. Los investigadores están centrados en establecer las motivaciones del agresor.



En la madrugada del martes, los dos estudiantes fueron hallados apuñalados en el suelo en la calle Ilkeston Road, en el centro de Nottingham, y poco después el cadáver del hombre de 50 años fue encontrado en la calle Magdala Road, al norte de la ciudad.



El presunto autor de los ataques conducía una furgoneta blanca, que utilizó para atropellar a tres personas.



Las fuerzas del orden consiguieron detener la furgoneta cuando ésta estaba en el centro de Nottingham y los agentes utilizaron pistolas taser para detener al conductor, que permanece retenido en una comisaría local para su interrogatorio.