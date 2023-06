Los médicos de Sudán registran al menos 958 civiles muertos en dos meses de combates

El Sindicato de Médicos de Sudán afirmó este miércoles que al menos 958 civiles han muerto en los dos meses de combates entre el Ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), e indicó que el recuento no incluye "un gran número de víctimas" en el oeste del país.



El sindicato, que cuenta con una amplia red de colaboradores en los centros médicos del país, señaló que más de 4.746 civiles resultaron heridos desde el inicio de las hostilidades, el 15 de abril, si bien advirtió que los números son inferiores a los reales, ya que "muchos fallecidos y heridos" en Jartum y otras áreas del país "no están incluidos".



"Muchos heridos y muertos no están incluidos en este reporte, ya que no han podido ser trasladados a los hospitales debido a la dificultad de movimiento y la inseguridad", dijo un comunicado de la asociación y destacó que su informe cubre las víctimas hasta el 12 de junio.



Aseguró también que "un gran número de civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos, han muerto como consecuencia de los combates en la ciudad de Al Geneina", en Darfur Oeste, donde la situación es "catastrófica, la peor que ha vivido" esa zona, cuyas víctimas "no están incluidas en el recuento".



"Ha sido completamente imposible contar las víctimas en Al Geneina, ya que todos sus hospitales están fuera de servicio, la ciudad está sitiada y las comunicaciones están cortadas", afirmó el comunicado.



El sindicato de médicos, que desempeñó un importante papel en las protestas populares previas al derrocamiento del dictador Omar al Bashir, en 2019, cuenta con una amplia red de colaboradores en todas las ciudades del país e informa de cuando en cuando sobre el número de víctimas por los combates o la situación de los centros sanitarios.



En sus reciente informes, ha advertido repetidamente de que al menos 60 % de los hospitales públicos en Jartum y las provincias sudanesas están fuera de servicio, y que varios de los que funcionan, total o parcialmente, solo brindan primeros auxilios.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el martes que al menos 866 personas han muerto y otras 6.083 han resultado heridas desde el inicio de los combates en Sudán, y señaló que sus datos están actualizados hasta el 6 de junio y fueron facilitados por el Ministerio de Salud sudanés.



El conflicto en Sudán ha provocado el desplazamiento interno y externo de más de 1,4 millones de personas, según las agencias de Naciones Unidas, una cifra que se añade a los 3,7 millones de desplazados internos con los que ya contaba el país, principalmente en Darfur.