Mediadores instan a las partes en conflicto en Sudán a volver a negociar una nueva tregua

Estados Unidos y Arabia Saudí, que median en el conflicto de Sudán, han instado al Ejército sudanés y a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a volver al diálogo para acordar una nueva tregua similar a la que venció el domingo, y que fue respetada por las dos partes enfrentadas desde el 15 de abril.



"Los mediadores afirman que, en el contexto de su respaldo al pueblo sudanés, están dispuestos a reanudar las conversaciones tan pronto como las dos partes en conflicto demuestren su adhesión a lo acordado en la Declaración de Yeda", según un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores saudí y reproducido hoy por los medios del reino árabe.



La nota saudí-estadounidense alude al acuerdo alcanzado en las negociaciones indirectas que Washington y Riad auspician desde el 6 de mayo en la ciudad saudí de Yeda, y en el que las partes sudanesas se comprometen a negociar tregua breves, mientras intentan conseguir un alto el fuego permanente.



El documento se felicita de que "el Ejército y las FAR demostraron un mando y control efectivos de sus fuerzas durante el alto el fuego (de 24 horas) que entró en vigor el 10 de junio, lo que disminuyó la intensidad de los combates en todo Sudán y permitió la entrega de ayuda humanitaria vital".



No obstante, "lamenta profundamente la vuelta de las dos partes a la violencia inmediatamente después del fin del alto el fuego, y afirman que una solución militar al conflicto es inaceptable, por lo que condenan enérgicamente estas acciones y piden su cese inmediato".



Jartum ha vuelto a ser escenario de violentos combates menos de una hora después del fin de la breve pausa, que venció a las 6.00 hora local (04.00 GMT) del domingo, y que continúan este lunes en el norte y el sur de la urbe, y en la vecina ciudad de Um Durman.



Más de diez treguas, algunas de hasta siete días, han sido acordadas desde mediados de abril, todas caracterizadas por infracciones y acusaciones mutuas del Ejército y las FAR, con excepción de la última.



El conflicto en Sudán estalló el 15 de abril después de que los dos líderes del país no llegaran a un acuerdo para ingresar a las FAR en el Ejército.



Además de miles de heridos, el conflicto ha causado hasta ahora la muerte de al menos 850 personas y 1,6 millones han abandonado sus hogares huyendo de la violencia, gran parte a países vecinos, según Naciones Unidas.