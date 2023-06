Ministros de Empleo de la UE buscan de nuevo acordar la ley de trabajo en plataformas

Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) volverán a intentar este lunes lograr un acuerdo sobre el proyecto de directiva que busca mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y Amazon, después de que los titulares de los Veintisiete no consiguieran un pacto el diciembre pasado.



Los ministros buscarán el acuerdo durante la reunión que celebrarán en Luxemburgo, seis meses después de que trataran por última vez de dar luz verde a un expediente al que países como España se opusieron.



Madrid justificó su rechazo en diciembre porque consideraba que el texto legislativo había perdido ambición y se había devaluado en lo referente a la protección de los trabajadores durante las negociaciones entre los países, en comparación con la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE).



El Ejecutivo comunitario presentó en diciembre de 2021 el proyecto de directiva, en el que se incluían cinco criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales son efectivamente trabajadores por cuenta ajena, con el objetivo de evitar la proliferación de falsos autónomos y garantizar sus derechos laborales.



Entre los criterios figuraba que la empresa establezca el nivel de la remuneración o que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos.



Según la primera propuesta de la CE, si se cumplían al menos dos de las cinco condiciones, se iba a considerar que el individuo es un empleado por cuenta ajena y tiene derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva o a las vacaciones pagadas.



Desde entonces, el texto legislativo se ha ido modificando en las negociaciones entre los países hasta llegar a la propuesta de la presidencia sueca de la UE que debatirán el lunes los ministros.



Según fuentes comunitarias, ese texto contiene siete criterios y para considerar al individuo un empleado por cuenta ajena deben cumplirse al menos tres de ellos.



Entre los siete criterios, figuran las normas sobre la apariencia (por ejemplo, uniforme con logo de la compañía) y la conducta del trabajador o que la empresa fije unos límites máximos en la retribución que recibe el empleado.



Las fuentes reconocieron que "todavía está por verse" cuál es el resultado en la reunión ministerial del lunes, si bien dijeron considerar que la propuesta de la presidencia sueca es "un texto equilibrado".



Admitieron que no hay "tanta diferencia" entre el texto que los ministros debatieron en diciembre y el que se les presentará el lunes, si bien se han realizado "algunos pequeños retoques en puntos específicos".



"Veremos si lo conseguimos. Todavía no estamos allí, así que los propios ministros tendrán que expresarse", comentaron sobre las posibilidades del acuerdo en Luxemburgo.



Fuentes diplomáticas apuntaron que hay dos grupos de países que podrían impedir que el pacto salga adelante.



Por un lado, se encuentran los Estados que quieren una directiva más ambiciosa a la hora de proteger los derechos laborales y reconocer el estatus de trabajador por cuenta ajena cuando se cumplan una serie de condiciones, como España.



Por el otro, países que se oponen a que la legislación comunitaria trate una cuestión que prefieren abordar a nivel nacional o que opinan que la mayoría de trabajadores de plataformas deben considerarse autónomos.



España considera que la propuesta de compromiso sueca no es aceptable para el país, según fuentes diplomáticas. Esas fuentes admitieron que a nivel de embajadores ante la UE no hay una mayoría suficiente para que la directiva reciba luz verde de los países, pero señalaron que con los ministros la situación podría variar.



Si los ministros logran un acuerdo el lunes, después podrán comenzar las negociaciones con la Eurocámara, colegislador de la UE junto a los países. De esas conversaciones saldrá el texto legislativo definitivo.