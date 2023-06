Ataque yihadista en un popular hotel de Mogadiscio

El ataque del grupo yihadista Al Shabab a un popular hotel de Mogadiscio perpetrado la pasada noche ha acabado después de que las fuerzas de seguridad se hicieran con el control del establecimiento, confirmaron hoy los medios estatales.



"Las fuerzas de seguridad han neutralizado con éxito a los militantes de Al Shabab responsables del ataque terrorista en el hotel Pearl Beach, en la playa de Lido, Mogadiscio", informó la Agencia de Nacional de Noticias Somalí (SONNA).



"Un gran número de civiles fueron rescatados durante la operación", agregó SONNA sin facilitar cifras de posibles muertos o heridos sobre un asedio que duró unas diez horas.



Varias explosiones seguidas de disparos sacudieron este viernes el hotel, frecuentado por funcionarios del Gobierno, políticos y parlamentarios y situado en una zona de la capital somalí fuertemente protegida y próxima a las embajadas de Turquía y Emiratos Árabes Unidos.



Al parecer, las explosiones podrían haber sido obra de terroristas suicidas en un atentado que se atribuyó Al Shabab en un comunicado.



El ataque provocó cuantiosos daños materiales en el hotel, donde se congregaron esta mañana ciudadanos interesados en la suerte de familiares y amigos que se hallaban en el establecimiento.



Varias ambulancias hicieron guardia durante la noche cerca del edificio a la espera de atender a posibles víctimas.



"Salí de Pearl Beach antes del ataque. Creo que fue unos veinte minutos antes. Fui con mi primo más joven a la playa para dar un paseo nocturno. Fue entonces cuando escuchamos una explosión", declaró anoche a EFE el testigo ocular Muhubo Hassan.



"Si nos hubiéramos quedado un poco más en el hotel, quizás no hubiéramos tenido tanta suerte. Pudimos ver humo ondeando en el cielo después de la explosión y mucha gente gritando. Corrí con mi primo hacia abajo en la playa por seguridad", agregó Hassan.



Un testigo presencial, Hibaq Mohamed, comentó a EFE que, "cuando ocurrió la explosión, vimos a un grupo de hombres corriendo dentro del hotel con armas de fuego".



"No puedo decir cuánto porque estábamos muy confundidos por la explosión. Nos dejó aturdidos", añadió Mohamed.



EFE intentó contactar con la Policía para confirmar si ha habido víctimas en el ataque, aunque no recibió respuesta.



No es la primera vez que un hotel sufre un ataque terrorista en Mogadiscio desde que el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, asumió el poder en mayo de 2022.



El 19 de agosto de 2022 por la noche, Al Shabab asaltó el hotel Hayat en la capital en un atentado que duró unas treinta horas y causó al menos 21 muertos y más de cien heridos.



Ese mes, Mohamud declaró una "guerra total" contra el grupo terrorista, al que combate el Ejército somalí junto a la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) en operaciones militares apoyadas a veces por Estados Unidos.



Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red Al Qaeda, perpetra a menudo ataques en la capital y otros puntos del país para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).



El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.



Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.