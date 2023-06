Indemnizan con casi 1 millón de dólares a hombre que estuvo 16 años preso en Florida

Un hombre que pasó más de 16 años en una cárcel de Florida (EE.UU.) cumpliendo una condena a cadena perpetua, pero que fue finalmente exonerado de los cargos, recibirá una compensación económica de 817.000 dólares.



El fiscal estatal del condado de Broward, al norte de Miami, Harold F. Pryor, anunció este viernes que Leonard Cure, ahora de 53 años, recibirá una compensación económica de cerca de un millón de dólares.



Cuando el fiscal Pryor creó en 2019 una nueva unidad de revisión de condenas, Cure presentó su propia apelación para instar a esa unidad a que revisara su caso, recogió hoy el canal NBC Miami.



Cure contó con la ayuda de la organización Innocence Project of Florida para demostrar que no había evidencia física que lo relacionara con el robo a mano armada cometido en 2003 del que fue acusado.



La defensa de Crue demostró que este había retirado de un cajero automático 20 dólares unos 20 minutos antes del robo, ocurrido a dos 2,5 millas de distancia (4 kilómetros).



El jurado en el caso de Cure inicialmente llegó a un punto muerto, pero un segundo jurado, al que no se le mostró esta coartada, lo declaró culpable, añadió el medio citado.