La mayoría de los europeos ven a China como socio y quieren más defensa

Una mayoría de europeos considera a China un "socio necesario" y cree que la Unión Europea (UE) debería aumentar sus capacidades defensivas para depender menos de Estados Unidos, según una encuesta cuyos resultados ha publicado hoy el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).



Según sondeos realizados en 11 países europeos, entre ellos España, por encargo de la organización con sede en Berlín, sólo uno de cada cinco ciudadanos cree que las relaciones comerciales con China entrañan más riesgos que beneficios, en el contexto de la alianza entre Pekín y Moscú.



Un promedio del 43 % de los encuestados (un 51 % en el caso de España) ve a China como un "socio necesario" con el que es imprescindible la cooperación estratégica, en lugar de como un rival o competidor frente al que minimizar la dependencia económica.



La mayoría está además en contra de tomar partido en un potencial conflicto en torno a Taiwán y preferiría permanecer neutral, mientras que sólo un 23 % querría que su país apoyase a Estados Unidos en tal situación.



No obstante, la mayoría de los encuestados se opone a que China adquiera infraestructuras clave como puertos o empresas tecnológicas en Europa, mientras que la opinión pública está dividida sobre si Pekín debería poder construir por su cuenta dichas infraestructuras en el continente.



Por otra parte, si China decidiera suministrar armas a Rusia para combatir en Ucrania, un 41 % de los encuestados (un 49 % en el caso de España) estaría a favor de imponer sanciones comerciales, aún cuando éstas causaran daño en Europa.



Con respecto a la defensa del continente, tres cuartas partes de los entrevistados creen que la UE no debe depender exclusivamente de Washington para su seguridad y debe incrementar sus capacidades defensivas, frente al 66 % que eligió esta opción ante la misma pregunta en noviembre de 2020.



Sólo el 8 % está convencido de que EEUU protegerá a Europa en toda circunstancia, a pesar de que la valoración de Washington como aliado "que comparte intereses y valores" ha mejorado desde que asumió el cargo de presidente el demócrata Joe Biden.



En relación a Rusia, la mayoría de los europeos considera a Moscú un "adversario" o un "rival" (un 55 y un 9 % respectivamente), aunque hay excepciones como Bulgaria, donde sólo el 17 % escoge la etiqueta de "adversario" y un 47 % prefiere la de "socio necesario".



La guerra de Ucrania ha tenido un gran impacto sobre la percepción de Rusia, ya que en 2021 sólo un tercio de los entrevistados, de promedio, situaban a Moscú en las categorías de "adversario" o "rival", mientras que en España, el porcentaje ha pasado del 33 al 66 %.



No obstante, una mayoría de los encuestados estaría a favor de restablecer algún tipo de relación con Rusia en caso de que se llegue a una solución negociada para el conflicto en Ucrania, sea limitada (un 48 %) o caracterizada por una cooperación total (21 %).



Para la elaboración de la encuesta, un total de 16.168 ciudadanos de Austria, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Suecia fueron entrevistados el pasado mes de abril.