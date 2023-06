El partido de López Obrador derriba al PRI y se encumbra al ganar el Estado de México

Las elecciones en los estados de Coahuila (norte) y el Estado de México (centro), el más poblado del país, celebradas este domingo confirmaron el auge del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Morena derribó al otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su terreno más preciado, el Estado de México, en el que viven 17 millones de habitantes y que no había perdido una elección en 94 años.



Si bien en la jornada, el PRI rescató los muebles quedándose con el control de Coahuila, esa victoria resultó simbólica ante la derrota en el Estado de México, vecino a la capital mexicana.



En ambas elecciones, el PRI, venido a menos desde 2015, fue a la contienda en coalición.



En el Estado de México, Alejandra del Moral, fue la candidata por la coalición "Va por el Estado de México", integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NA).



Del Moral intentó una difícil remontada ante Delfina Gómez, cercana a López Obrador y quien siempre fue adelante en la encuestas.



Gómez, quien por segunda ocasión consecutiva contendía por la gubernatura del Estado de México, lideró la coalición "Juntos Hacemos Historia", integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).



En tanto, en Coahuila, Manolo Jiménez fue el representante de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por los partidos PRI, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quien ganó ampliamente a Armando Guadiana, candidato de Morena, su principal adversario.



MORENA, JORNADA HISTÓRICA



"Han sido largos 100 años de corrupción, pero los tiempos cambian y el pueblo se unió y venció. Llegó el fin de esos 100 años de oscuridad y maltrato, comienza una nueva historia en el Estado de México", dijo Gómez en su discurso tras las elecciones.



En tanto, Del Moral reconoció en un mensaje a medios que "los resultados preliminares no la favorecen", con lo que tácitamente reconoció el triunfo de Gómez.



"Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez que será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito. En democracia para poder ganar hay que saber perder", añadió Del Moral.



En conferencia de prensa, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido, dijo que la participación ciudadana fue de entre un 48,7 % y un 50,2 %.



"El porcentaje de votos para La gubernatura del Estado de México se presenta de la siguiente manera: Del Moral tiene un límite superior del 45,2 % y un límite inferior del 43 %, mientras que Gómez tiene un límite superior de 54,2 % y un límite inferior del 52,1 %", precisó Pulido.



Desde 2021 Morena ha ganado Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis, Potosí Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas y en 2022 Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas y en 2023 el Estado de México".



LA JORNADA ELECTORAL



En términos generales, la jornada electoral en ambos estados resultó sin graves problemas, aunque con retrasos en la instalación y apertura de algunas mesas de votación, nutridas filas, incidentes menores.



El Instituto Nacional Electoral (INE) informó, pasado el mediodía, que estaban instaladas el 100 % de las 24.493 casillas (mesas de votación), 20.433 casillas en el Estado de México y 4.060, en Coahuila.



"Cumplimos con el 100 % de las casillas instaladas y la afluencia ciudadana fue bastante alta", dijo en conferencia la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.



La asistencia a las mesas de votación en ambos estados se dio desde la hora de apertura, en muchos casos ya había filas antes de comenzar, se mantuvo constante aunque limitada y con cierto empuje al cierre.



Entre ambos estados fueron llamados a votar casi 15 millones de votantes, 2,3 millones en Coahuila y 12,5 millones en el Estado de México.



Los comicios de ese domingo fueron el último obstáculo que los partidos políticos sortearon en México antes de definir sus candidatos rumbo a la sucesión presidencial de 2024 de la que partirá como favorito el candidato que postule Morena luego de que la oposición no reacciona y quedo un tanto aturdida con el duro golpe sufrido este domingo en el Estado de México.