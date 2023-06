Varias regiones rusas sufren ataques con drones, incluida Kaluga, cerca de Moscú

Dos aparatos no tripulados han caído en las últimas horas en una carretera en la región de Kaluga, vecina de Moscú, informaron las autoridades locales.



Según el gobernador local, Vladislav Shapsha, los drones no explotaron tras la caída.



La carretera afectada ha sido cortada y las autoridades desviaron el tráfico a otras rutas, agregó.



Mientras, el dirigente de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó este lunes de la caída de un explosivo lanzado desde un dron sobre una instalación energética local.



"En la región de Bélgorod arde una instalación energética. la causa preliminar del incendio es una bomba lanzada desde un dron. No hay heridos", escribió Gladkov en Telegram.



También las autoridades de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, denunciaron el "aumento de la actividades de los drones ucranianos" en la última semana.



Uno de esas aparatos, según el gobernador Román Starovoit, fue interceptado ayer por medios de lucha radioelectrónica rusa.



Según Starovoit, el dron pertenecía al batallón nacionalista Azov.