Piden en Madrid la libertad del opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni

En torno a medio centenar de personas se concentraron este domingo en el centro de la capital de España para pedir la libertad del líder opositor encarcelado Alexéi Navalni y de "todos los presos políticos" de Rusia.



Sus simpatizantes se reunieron en la Puerta del Sol convocados por la Asociación de Rusos Libres con el lema "No estás solo".



Protestas similares están previstas hoy, cuando Navalni cumple 47 años, en más de 120 ciudades del mundo, como Londres, París, Berlín, Sídney, Tokio, Buenos Aires, México y Sao Paulo.



La escritora, crítica de cine y traductora rusa Gilana Kilganova, que lleva más de diez años en España, confesó a EFE que le "duele" la situación de su país, donde vive su hijo y otros familiares, porque es una "dictadura".



Lamentó que las cosas "van de mal a peor" y la "sumisión" del pueblo al presidente ruso, Vladímir Putin; además, no se mostró "nada optimista" sobre la situación judicial de los opositores.



El equipo de Navalni convocó hace dos semanas esta jornada mundial de apoyo a su líder, que lleva cerca de 900 días en prisión por una condena de ocho años por estafa y desacato.



Casi 200 días los ha pasado en celdas de castigo de una cárcel de la región de Vladímir, a menos de 200 kilómetros de Moscú.



El martes próximo comienza un nuevo proceso judicial contra él por extremismo, y podría ser condenado a otros 30 años de cárcel.



Navalni es acusado de financiar, instigar acciones extremistas y crear una organización que atenta contra los derechos de los ciudadanos, el ilegalizado Fondo de Lucha contra la Corrupción, dedicado a denunciar el enriquecimiento ilícito entre los altos funcionarios.



PROTESTA CONTRA LA GUERRA DE UCRANIA



También hoy, asociaciones de ucranianos se concentraron en la cercana plaza de Isabel II de Madrid para recordar y denunciar la guerra de Ucrania, provocada por la invasión rusa de febrero de 2022.



Tras una gran bandera de Ucrania, unos 50 manifestantes, en su mayoría ucranianos, protestaron contra la guerra y gritaron contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por provocarla.



"Europa actúa, Ucrania quiere paz" o "La victoria de Ucrania es la victoria del mundo" podía leerse en algunas pancartas de los asistentes para pedir apoyo y solidaridad internacionales, además de libertad para su pueblo.



Andriy Modrytskyy, presidente de la Asociación Ucranianos de Alcalá de Henares (Madrid), dijo a EFE que la concentración es "una llamada a todo el mundo en general, y a los españoles en particular, para ayudar a luchar por la libertad y por la independencia de Ucrania.



Según Modrytskyy, un domingo más, desde el pasado 24 febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, "las asociaciones de ucranianos nos reunimos para pedir que nadie se olvide de esta guerra ni de las mujeres y hombres ucranianos, porque no solo defendemos la paz en Ucrania, sino en todo el mundo".