Rusia descarta que Francia pueda mediar en el conflicto al apoyar a Ucrania en la guerra

El Kremlin descartó una posible mediación de Francia en la guerra en Ucrania con el argumento de que el país galo es parte del conflicto al suministrar armamento a Kiev.



"Francia difícilmente puede ser considerado un país neutral, uno que puede aspirar a un papel de moderador, como, digamos, Brasil, China, los países africanos y el Vaticano", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública rusa.



Subrayó que "Francia no puede hacerlo, ya que es, de facto, un participante activo en este conflicto, por cierto del lado de Ucrania".



"En segundo lugar, Ucrania es ahora prácticamente un instrumento de conflicto. El conflicto se ha tornado efectivamente más amplio. Occidente libra una guerra combinada contra nuestro país", señaló.



Por ello, agregó, "dedicarse a arreglar el conflicto con ese instrumento no tiene futuro. Eso también hay que entenderlo".



Al mismo tiempo, insistió en que "Putin estuvo, está y estará abierto a cualquier contacto para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos con otros medios que no sean la operación militar especial".



"Si eso es posible, sería preferible. Pero esos mismos países del Occidente Colectivo no nos dejan en estos momentos otra salida", señaló.



Rusia ha alabado la iniciativa de paz china y los intentos de mediación de Brasil en Ucrania, y se ha mostrado dispuesto a recibir al enviado del Vaticano y a la delegación de paz africana.



Ucrania rechaza cualquier iniciativa que no presuponga la retirada de las tropas rusas de territorio ucraniano.