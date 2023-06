Zelenski: "Esta guerra terminará cuando Ucrania venza o Rusia salga de nuestro territorio"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy en Bulboaca (Moldavia) que la guerra terminará solo cuando venzan los ucranianos o cuando Rusia salga de los territorios ocupados.



"Hasta nuestra victoria. Cuando nosotros ganemos esta guerra terminará. O Rusia puede pararla antes. Pueden salir de nuestro territorio", respondió Zelenski a la pregunta de cuándo terminará la guerra antes de participar en esta ciudad, junto a una cincuentena de líderes, en la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).



"Esa creo que es la respuesta", señaló Zelenski a los medios tras reunirse con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, en el castillo Mimi, donde hoy se celebra la segunda cumbre de la CPE.



El mandatario ucraniano también afirmó que Ucrania "está lista para ser miembro de la OTAN" y está esperando a que la Alianza Atlántica acepte al país y le ofrezca garantías de seguridad.



"Las garantías de seguridad no solo son muy importantes para Ucrania, pero también para nuestros vecinos, por la agresión rusa en Ucrania y una potencial agresión (de Rusia) en otras partes de Europa", enfatizó Zelenski.



El jefe de Estado ucraniano respondió así a las declaraciones que hizo la víspera el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien defendió en Oslo que se proporcione a Ucrania garantías para su seguridad una vez haya terminado la guerra, para que "la historia no vuelva a repetirse".



"Creo que Stoltenberg nos apoya. Necesitamos toda la unidad de los aliados y estamos trabajando en ello", indicó Zelenski.



Zelenski había adelantado en su cuenta de Telegram que en la cumbre europea mantendrá "muchas reuniones bilaterales", y destacó que se está trabajando en la coalición de cazas.



Ucrania ofrece además una "coalición de Patriot" de misiles antiaéreos, señaló.



Indicó que el trabajo de Ucrania para entrar en la OTAN y en la Unión Europea (UE) va acompañado también de la búsqueda de todo el apoyo posible a la fórmula de paz planteado por Kiev, y que todo sumado servirá "para proteger nuestro futuro".



Zelenski fue el primer líder en llegar al castillo, donde fue recibido por Sandu, en lo que es su segundo gran encuentro internacional en pocas semanas, después de haber participado en la reunión del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) en Hiroshima (Japón).



Explicó que no fue fácil viajar a Moldavia, pero que quería transmitir el mensaje de todos los ucranianos de que "apoyamos realmente" al país vecino y a su pueblo, ya que a ambas naciones les unen lazos históricos y siempre "andamos hombro con hombro.



El jefe de Estado ucraniano quiso agradecer a los moldavos que hayan acogido tantos refugiados ucranianos desde el primer día de la guerra que Rusia inició el 24 de febrero de 2022.



"Jamás lo olvidaremos", enfatizó. A su lado, Sandu le agradeció a Zelenski que haya venido a Moldavia para participar en la cumbre.



"Es sumamente importante para nosotros. Reafirmamos nuestro apoyo a Ucrania", recalcó, al tiempo que indicó que "Ucrania mantiene a Moldavia a salvo hoy y estamos agradecidos por eso".



"Moldavia apoya la integridad y la soberanía de Ucrania en sus fronteras internacionales", añadió la presidenta moldava.