Corea del Norte publica fotografías del lanzamiento fallido de su satélite

Corea del Norte publicó este jueves varias fotografías de su fallido lanzamiento de un cohete espacial en la víspera, en un movimiento inusual para el régimen con el que estaría tratando de demostrar que no se trató del test de un misil.



Las instantáneas, publicadas por la agencia estatal de noticias KCNA, muestran el momento del despegue del nuevo cohete espacial norcoreano, Chollima-1, que transportaba el primer satélite de reconocimiento militar del régimen norcoreano, el Malligyong-1.



El lanzamiento resultó fallido por una anomalía en los motores durante el desprendimiento del cohete, según informaron los medios norcoreanos, lo que provocó que éste se estrellara en aguas del mar Amarillo, concretamente a unos 200 kilómetros al oeste de la isla surcoreana de Eocheong.



La plataforma de lanzamiento que se ve es diferente a la conocida de la base de lanzamientos espaciales de Sohae (noreste), por lo que se cree que podría tratarse de un nuevo punto de lanzamiento junto al mar ubicado a varios kilómetros de la plataforma principal, según análisis difundidos por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.



En las fotografías se aprecia además que la punta del cohete es embotada y más ancha que el cuerpo principal, un indicativo de que transportaba allí un satélite y no una ojiva, como en el caso de los misiles, que suele tener el extremo más delgado que el cuerpo.



En las imágenes se distinguen al menos dos columnas de humo, lo que indicaría que el cohete estaba propulsado por varios motores.



El Ministerio de Unificación de Corea del Sur cree que el Norte podría haber publicado las fotografías del lanzamiento, pese a ser fallido, para demostrar que se trató realmente de un cohete espacial y no de un test encubierto de tecnología para misiles balísticos, como considera y ha sido denunciado por varios países.



El régimen norcoreano también informó con cierta rapidez del lanzamiento y el fallo del cohete en las horas posteriores a su detección por parte de Japón y de Corea del Sur, lo que Seúl cree que pudo deberse a la incapacidad de ocultar una acción de estas características a la comunidad internacional.



La fotografías del lanzamiento fueron publicadas hoy junto a un comunicado de la influyente hermana del líder norcoreano y subdirectora de departamento del Comité Central del partido único de ese país, Kim Yo-jong, que aseguró que Pionyang tiene previsto poner en órbita "correctamente" el satélite en un futuro próximo.



Kim arremetió en el texto contra los países que han protestado por el lanzamiento y los planes satelitales del régimen, y justificó que otros países realizan actos similares sin ser censurados.



La norcoreana aseguró que las quejas son una muestra de que "los enemigos" del Norte "temen" que el país tenga acceso a mejores medios de reconocimiento e información, y prometió un mayor esfuerzo en el desarrollo de estos medios.