Más de cien evacuados de una ciudad rusa fronteriza con Ucrania debido a los bombardeos

Un centenar de ciudadanos de la localidad rusa de Shebékino, fronteriza con Ucrania, han abandonado sus hogares debido a los constantes bombardeos ucranianos y están siendo acogidos en la ciudad de Bélgorod, informó el alcalde de la urbe, Valentín Demídov.



"En estos momentos tiene lugar el proceso de inscripción: ya fueron registradas 134 personas, 34 de ellas menores de edad", que recibirán refugio en el estadio Bélgorod Arena, con capacidad para más de 1.000 personas, escribió en su canal de Telegram.



Según Demídov, "la situación en el distrito es cada vez más compleja. Por ello le damos la posibilidad a todos los interesados a quedarse en Bélgorod".



El alcalde señaló que en el estadio han sido creadas varias zonas para familias con niños y para personas con movilidad limitada, entre otras, que son atendidos por psicólogos y médicos.



"Preparamos otros dos centros temporales de refugiados para recibir a la gente (...) Trataremos de ofrecerles el mayor cuidado y atención", añadió.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibe constantemente información sobre la situación en la región de Bélgorod.



Shebékino es objeto de intensos bombardeos ucranianos desde la madrugada de hoy, a consecuencia de los cuales hay al menos ocho heridos, informó por su parte el gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.



"Shebékino está bajo un fuego ininterrumpido", afirmó en Telegram, al denunciar tres ataques con sistemas de lanzaderas múltiples Grad contra el centro y los alrededores de la ciudad.



Gladkov señaló que "las vidas de la población civil están bajo amenaza. En primera instancia en Shébékino y las localidades circundantes. Las administraciones regionales y urbanas se dedican a sacar a la gente".



Llamó a no apurar la evacuación y esperar a que cese el fuego enemigo, y añadió que "si hay necesidad de una evacuación urgente enviaremos equipamiento blindado a vuestras casas".



"No publicamos puntos de reunión porque pueden convertirse en objetivos de esas personas que ahora disparan contra civiles y menores de edad", añadió.



"Ahora se van nuestros niños, 200 personas, madres, abuelas, marchan a Penza con niños pequeños. Luego, el 3 de junio, 600 personas viajarán a Kaluga y Yaroslavl", indicó.



El gobernador de Bélgorod añadió que ya informó al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación en la frontera con Ucrania.



"Se tomó la decisión de que los escolares del distrito de Shebékino no harán exámenes. Ahora se estudian los mecanismos que permitirán a los escolares del distrito ingresar en las universidades sin rendir examen", añadió.



Sobre las informaciones que circularon en las redes sociales sobre la entrada de grupos de sabotaje ucranianos a la región, afirmó que "no ha habido ni hay enemigo en la región Bélgorod. Las Fuerzas Armadas, los guardafronteras, el Servicio Federal de Seguridad, la Guardia Nacional están en sus puestos".



No obstante, los dos grupos armados que protagonizaron a finales de mayo una incursión desde Ucrania en la región rusa de Bélgorod, anunciaron este jueves una nueva infiltración en territorio ruso, en dos vídeos grabados supuestamente desde territorio de ese país.