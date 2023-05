Medvédev: los altos cargos británicos pueden ser considerados objetivos militares

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, advirtió hoy de que los altos cargos británicos puede ser considerados un "objetivo militar legítimo", por cuanto el Reino Unido libra una "guerra no declarada" contra Rusia.



"Hoy Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, le presta ayuda militar con armamento y especialistas, de hecho libra una guerra no declarada contra Rusia", escribió Medvédev en Twitter.



Por tanto, añadió, "cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a esa guerra puede ser considerado un objetivo militar legítimo".



"Los bobos funcionarios de Gran Bretaña, nuestro eterno enemigo, deben recordar que, según el derecho internacional (...) incluidas las Convenciones de La Haya y Ginebra con sus protocolos adicionales, su postura puede considerarse como que están en estado de guerra", subrayó.



Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, replicó así al ministro de Exteriores británico, James Cleverly, que afirmó que Ucrania tiene derecho a atacar más allá de su fronteras tras el ataque con drones que sufrió este martes la capital rusa.



El ministro británico aseguró que no conoce detalles sobre la "naturaleza" de ese suceso, que no dejó víctimas, y precisó que su posición sobre el derecho de Ucrania a perpetrar ataques fuera de su territorio es una reflexión sobre "puntos generales, más que sobre ese incidente específico".