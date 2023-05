La 76 edición del Festival de Cannes entrega este sábado su Palma de Oro

La 76 edición del Festival de Cannes se cierra este sábado con el anuncio de su palmarés, incluida la Palma de Oro, a la que aspiran 21 películas, con "Les feuilles mortes", de Akis Kaurismaki; "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, y "Anatomía de una caída", de Justine Triet, como favoritas.

Una historia de amor con ese toque surrealista que tanto gusta a Kaurismaki; una impresionante historia sobre la vida cotidiana de los nazis firmada por Glazer y un estudio sociológico y judicial de la muerte de un hombre.

El jurado, presidido por el sueco Ruben Östlund, que es uno de los nueve realizadores que cuentan con dos Palmas de Oro, anunciará todos los premios de esta edición en una gala que presentará la actriz Chiara Mastroianni.

Además de las tres favoritas, hay otros filmes que podrían entrar en el palmarés, como "Club Zero", una demoledora crítica de la sociedad actual de la austríaca Jessica Hausner, o la reflexión sobre el aislamiento del turno Nure Bilge Ceylan en "Les herbes sèches").

O la poética "Perfect Days", un viaje por el Tokio actual con música de Lou Reed del maestro Wim Wenders.

Entre los títulos de la competición hay trabajos de cineastas tan conocidos como Ken Loach ("The Old Oak"), Nanni Moretti ("Il sol dell'avvenire"), Hirokazu Kore-eda ("Monster") o Marco Bellocchio ("Rapito"), que han gustado mucho pero no apasionado.

También hay una ópera prima, "Banel e Adama", de la franco senegalesa Ramata-Toulaye Sy, que fue muy bien recibida, y dos trabajos de dos estadounidenses consolidados, "Asteroid City", de Wes Anderson, y "May December", de Todd Haynes, por los que nadie apuesta.

Mientras que en lo que se refiere a los premios de interpretaciones, en el lado femenino la gran favorita es la alemana Sandra Hüller, con dos espectaculares interpretaciones en "The Zone of Interest" y "Anatomía de una caída".

Y en el masculino, destacan los trabajos del japonés Koji Yakusho, protagonista del filme de Wenders, y del británico Dave Turner en la de Loach.