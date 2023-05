Biden, "muy optimista" sobre la posibilidad de un acuerdo sobre el techo de deuda

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes sentirse "muy optimista" sobre la posibilidad de que pronto se alcance un acuerdo con los republicanos para elevar el techo de deuda.



"Las cosas tienen buena pinta, soy muy optimista", dijo el mandatario antes de partir en helicóptero hacia Camp David, residencia de descanso del presidente estadounidense.



Biden añadió que espera saber tan pronto como esta noche si van a ser capaces de llegar a un acuerdo.



Los comentarios son los primeros que realiza después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, actualizara su estimación de la fecha límite después de la cual el país podría verse abocado a una suspensión de pagos, si el Congreso no acuerda antes elevar o suspender el techo de deuda.



Yellen informó hoy al Congreso de que la fecha será el 5 de junio. En anteriores estimaciones, el Tesoro había indicado que EE.UU. podría enfrentarse a un impago tan pronto como el 1 de junio.



Las conversaciones entre los republicanos del Congreso y la Casa Blanca continuaron este viernes, sin anuncios oficiales de que hayan llegado aún a un compromiso.



El jueves por la noche, varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times, informaron de que fuentes cercanas a las conversaciones aseguraban que un acuerdo podría anunciarse "pronto".



El posible acuerdo elevaría el techo de deuda por dos años e impondría máximos al gasto discrecional del Gobierno, excepto para asuntos militares o de los veteranos, adelantó The New York Times.



A diferencia de la mayoría de países, Estados Unidos solo puede pedir prestado hasta el límite que marca el Congreso -el techo de deuda-, lo que requiere un acuerdo legislativo cada vez que el país necesita elevarlo para hacer frente a sus deudas.



El actual techo de deuda, de 31,4 billones de dólares, se alcanzó en enero.