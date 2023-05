Reino Unido registra su primera muerte asociada a la xilacina

Un varón de 43 años se ha convertido en la primera en el Reino Unido asociada a la xilacina, según ha concluido una investigación realizada por investigadores del King's College de Londres (Reino Unido).

De acuerdo con sus hallazgos, publicados en la revista científica 'Journal of Forensic and Legal Medicine', este hombre murió en mayo de 2022 por los efectos de la xilacina junto con heroína, fentanilo y cocaína.

La xilacina es un sedante, analgésico y relajante muscular no opiáceo utilizado en medicina veterinaria como tranquilizante para grandes animales. La droga, conocida como 'tranq' o 'tranq dope' cuando se corta con heroína y fentanilo, está causando problemas generalizados en Norteamérica, ya que puede reducir peligrosamente la respiración y el ritmo cardíaco.

Si se inyecta directamente en el torrente sanguíneo del consumidor, reduce la necesidad de volver a drogarse, pero puede provocar la formación de grandes úlceras cutáneas abiertas, lo que ha llevado a apodarla droga 'zombi'.

El estudio detalla la muerte de un varón de 43 años, con antecedentes de consumo de drogas ilegales, principalmente heroína y crack. Había sido remitido a los servicios de adicción en varias ocasiones, pero no acudió a ellos.

En la autopsia externa e interna no se encontraron indicios de enfermedad, pero sí heridas punzantes en la ingle. En la toxicología post mortem se encontraron ocho drogas tanto en la sangre como en la orina, y otras tres en la orina.

De estas drogas detectadas, todas menos el paracetamol tienen propiedades psicoactivas. El forense determinó que la causa de la muerte fue una neumonitis aguda por aspiración, una afección causada a menudo por la inhalación de toxinas. La xilacina también figuraba en el certificado de defunción como factor contribuyente a su muerte.

"Se trata de una droga realmente preocupante que no se había detectado antes en el Reino Unido. Es probable que esta persona comprara heroína sin saber que estaba mezclada con xilacina y fentanilo. Esta droga no se incluye en los análisis de drogas habituales en el Reino Unido, por lo que no sabemos hasta qué punto está extendido el problema de la xilacina", ha comentado la autora principal del estudio, Caroline Copeland, del King's College de Londres y directora del Programa Nacional sobre Muertes por Abuso de Sustancias.

El 8 de noviembre de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado alertando a los profesionales sanitarios de la creciente prevalencia de la xilacina en las sobredosis de drogas ilegales que se producen en todo el país, con una prevalencia del 7 por ciento del total de muertes por sobredosis en Estados Unidos. En algunos estados, la prevalencia llega al 26 por ciento.