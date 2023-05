El supertifón Mawar avanza con fuerza y Filipinas adopta medidas preventivas

Las autoridades alertaron este jueves de que el supertifón Mawar, que golpeó el miércoles la isla de Guam y ahora se dirige a Filipinas, seguirá intensificándose y podrá alcanzar vientos de hasta 230 kilómetros por hora, por lo que el archipiélago ha adelantado medidas para minimizar su impacto.



Pese a que todavía se sitúa a miles de kilómetros de distancia, algunas localidades de las islas de Luzón y Mindanao, en el norte y sur del archipiélago, respectivamente, han decretado la suspensión de las clases desde hoy y hasta el sábado como forma de prevención ante la inminente llegada del ciclón.



Por su parte, la Agencia de Reducción de Desastres Naturales (NDRRM, por sus siglas en inglés), ha preparado provisiones en dos de las regiones más septentrionales del país, Ilocos y el Valle del Cagayán, frente a las esperadas inundaciones por el supertifón.



En su último boletín, la Administración de Servicios Astronómicos, Geofísicos y Atmosféricos de Filipinas informó de que Mawar se localizaba a 2.065 kilómetros de la parte este de la isla de Luzón, la más grande y poblada de Filipinas, aunque sigue fuera del área de monitoreo meteorológico filipino y todavía no tiene ningún "efecto directo" en ninguna parte del país.



Pero, agregó, Mawar continuará ganando fuerza en los próximos tres días y, a partir del domingo, traerá fuertes vientos e intensas lluvias en la región del Valle del Cagayán, mientras se prevé que desencadenará lluvias monzónicas en las partes occidentales de las islas de Luzón y Bisayas.



El supertifón se dirige con fuerza hacia Filipinas tras golpear la noche del miércoles la isla de Guam, un territorio no incorporado de Estados Unidos en Micronesia, donde ha dejado un rastro de destrucción y provocado cortes generalizados de energía y agua.



La gobernadora de Guam, Lou Leon Guerrero, anunció la tarde de este jueves que la isla está "fuera de peligro" tras alejarse el ciclóndel archipiélago, por lo que las autoridades centrarán ahora los esfuerzos en reparar la infraestructura y restaurar los servicios.



"Después de hablar con los líderes regionales y ver la increíble rápida respuesta a la tormenta, estoy segura de que lograremos avances significativos hacia la restauración de los servicios", señaló en un mensaje publicado en Facebook.



Asimismo, la Defensa Civil informó de que los "esfuerzos de respuesta" comenzaron a primera hora de la mañana de hoy y "no se informó de heridos o víctimas importantes como resultado del paso de Mawar".



"Durante la tormenta e inmediatamente después, el personal de respuesta a emergencias ejecutó esfuerzos de rescate y evacuación siempre que fuera seguro hacerlo", precisó en un comunicado y añadió que la prioridad del Gobierno ahora es la seguridad de la comunidad, la restauración de los suministros de agua y energía y la remoción "segura y continua" de escombros de las carreteras.