Rusia denuncia un ataque masivo con drones en la región fronteriza de Bélgorod

Rusia denunció hoy un ataque masivo con drones contra la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, en la que el lunes lanzó una incursión armada un destacamento de saboteadores rusos que entró desde territorio ucraniano.



"La noche fue intranquila. Hubo un gran número de ataques con drones. La defensa antiaérea se encargó de la mayor parte de ellos", afirmó el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.



Según Gladkov, el ataque produjo daños en automóviles, en algunas casas y edificios administrativos.



"Lo más importante es que no se registraron víctimas", recalcó el gobernador.



El lunes un destacamento de más de 70 saboteadores, según el Ministerio de Defensa de Rusia, lanzó una incursión armada con empleo de blindados en la región de Bélgorod.



La acción fue asumida por grupos de rusos que combaten del lado de Kiev: el Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia.



Al menos dos soldados rusos murieron y otros cuatro resultaron heridos en el ataque, según el diario ruso "Kommersant".



Las bajas en el bando ruso se produjeron en una guarnición militar (Bélgorod-22) situada a 10 kilómetros de la frontera y donde cayeron tres proyectiles disparados con lanzaderas Uragán.



Además, según el rotativo, en el ataque también resultó destruido el edificio de la administración del distrito de Gráivoron, en cuya capital viven unas 6.000 personas.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó este martes de que todos los saboteadores rusos fueron aniquilados.



"Los grupos armados nacionalistas fueron rodeados y eliminados. Han sido liquidados más de setenta terroristas ucranianos", afirmó el portavoz de Defensa, teniente general Ígor Konashénkov,



El militar destacó que parte de los atacantes fueron expulsados a Ucrania, donde la artillería rusa siguió atacándoles "hasta su total eliminación". También fueron destruidos cuatro blindados y cinco camionetas.



"No sabemos qué columnas aniquiló el señor Konashénkov (portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia), pero el Cuerpo de Voluntarios Rusos no tiene bajas", señaló por contra el grupo en su canal de Telegram.