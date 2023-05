Lukashenko desmiente rumores sobre su salud y vuela a Rusia para reunirse con Putin

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras desmentir los rumores sobre su estado de salud, voló hoy a Moscú, donde se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de quien es el aliados más estrecho en la guerra que lanzó Rusia hace 455 días contra Ucrania.



La presidencia bielorrusa informó de que el avión en el que viaja Lukashenko ya partió de Minsk a la capital rusa, donde participará este miércoles a partir de las 13.00 GMT en la sesión plenaria del II Foro Económico Euroasiático de la Unión Económica Euroasiática (UEE) junto con Putin y otros líderes de la alianza formada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia.



De acuerdo con Minsk, Lukashenko y Putin se reunirán "en los margenes" de este evento y de la cumbre que los líderes de la UEE celebrarán el jueves en la capital rusa.



Se trata del primer viaje del jefe de Estado bielorruso a Moscú desde el que realizó el pasado 9 de mayo con motivo de la parada militar del Día de la Victoria, donde su aparente frágil estado físico desataron las alarmas sobre su estado de salud, especialmente tras declarar un diputado ruso que Lukashenko había "enfermado".



Este martes aclaró por primera vez en una reunión con expertos sobre temas de salud que sufrió una infección por adenovirus.



Subrayó "que eso no es nada" y enfatizó que "no se va a morir". "Les seguiré molestando durante mucho tiempo", añadió con sorna.



El mandatario estuvo junto a Putin y otros seis líderes de Asia Central y de Armenia el 9 de mayo en la plaza Roja, pero no asistió al almuerzo que el jefe del Kremlin ofreció a sus homólogos y fue el único jefe de Estado que se trasladó a la tumba del Soldado Desconocido en coche eléctrico, pese a encontrarse el monumento a apenas 300 metros a pie.



Lukashenko se marchó inmediatamente después de este acto en el que los líderes depositaron flores en la tumba y por la tarde en Minsk participó en un acto de conmemoración del Día de la Victoria en la capital bielorrusa, pero no pronunció ningún discurso.



Los rumores sobre el estado de salud de Lukashenko se intensificaron el 14 de mayo, Día de la Bandera, el Escudo y el Himno de Bielorrusia, cuando el mandatario no apareció para conmemorarlo.



Tras informaciones sobre un posible ingreso en un hospital, el líder bielorruso reapareció al día siguiente en el puesto de mando central del Ejército del Aire y de las Fuerzas de Defensa Aérea.



Y el pasado día 19 se reunió con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en Minsk.