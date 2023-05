Lula pide que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes desde Hiroshima que espera que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos, sino que la economía mundial sea "libre".



En una rueda de prensa en la que hizo balance sobre su participación en la cumbre del G7, donde fue el único invitado latinoamericano, Lula defendió la creación de monedas diferentes al dólar para intercambios comerciales.



"Espero que no haya gente que acepte otra vez la guerra fría. No quiero que suceda otra guerra así entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a esos países. Quiero una economía libre en el mundo comercial", señaló.



El uso del dólar en el mercado mundial ha sido criticado en varias ocasiones por el mandatario brasileño, quien recordó que la idea de crear una moneda propia ya se está discutiendo en el BRICS -organismo que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica- para que los países miembros puedan comerciar con ella.



"No es posible que tengamos que depender del dólar para el comercio exterior", enfatizó.



"Sueño con la construcción de varias otras monedas entre los países que tienen alto comercio para que no queden dependientes de una sola moneda -así como el euro-. Creo que es posible crearla. Sólo falta tener las condiciones políticas y económicas para hacerlo", indicó.



Tras ser cuestionado sobre la posición de los países del G7 que anunciaron reducir las "excesivas dependencias" económicas de China, Lula dijo que continuará fomentando las relaciones comerciales con el país asiático, que es el principal socio de Brasil, al igual que con otras naciones del mundo.



"China es un socio muy importante. Es nuestro mayor socio comercial, queremos mantener esa relación, y eso no impide que también la tengamos con los demás países", dijo.