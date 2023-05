Descarrila un tren en Crimea por una explosión en las vías férreas

Un tren de mercancías descarriló hoy en la anexionada península de Crimea debido a una explosión de una bomba en las vías férreas, según medios locales.



La compañía de ferrocarriles de Crimea indicó que el descarrilamiento, que no provocó víctimas, se debió a "la injerencia de personas ajenas al transporte ferroviario".



"En la región de Simferópol descarrilaron varios vagones con grano. No hay víctimas", escribió en su canal de Telegram el jefe de la administración rusa de Crimea, Serguéi Axiónov, que no precisó la causa del descarrilamiento.



Agregó que ya comenzaron los trabajos para reparar la vía y que de momento se ha dispuesto autobuses para trasladar a los pasajeros entre Simferópol y Bajchisarái, tramo en el que quedó interrumpida la circulación de trenes.



Según el medio independiente Baza, un total de ocho vagones descarrilaron, cinco de lo cuales volcaron, y quedaron dañados cerca de 50 metros de vía.



La línea de ferrocarril en la zona donde se produjo la explosión es de una sola vía, por lo que su reparación, según el canal de Telegram The Bell, podría llevar varios días.